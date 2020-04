LEGGI ANCHE

Sale di 12 unità il numero dei contagiati nelche, in una sola giornata, è passato da 122 a 134 nel report dell'Asl. A questi si aggiungono i due positivi ai tamponi eseguiti al. Un'impennata, quella degli ultimi giorni, da imputare soprattutto ai due focolai sanniti:con un numero di positivi che, nelle ultime ore, ha superato di quattro unità la quota 72 dei giorni scorsi, e l'azienda avicola Mauro di Paolisi, comune dichiarato «zona rossa» dal governatorenella tarda serata di mercoledì, con 19 contagi censiti dall'Asl e dai vertici aziendali, oltrw a qualche caso comunicato ieri dai sindaci. È accaduto a Montesarchio, dove il sindaco Francesco Damiano ha comunicato il secondo caso, relativo a un cittadino straniero, operaio presso l'azienda di Paolisi, che si aggiunge a quello già accertato in precedenza, di un'operatrice di Villa Margherita residente nel comune caudino. Ma l'elenco delle conseguenze nefaste dei focolai non è destinato a fermarsi, in quanto a Morcone nelle ultime ore, l'Asl ha registrato due nuovi casi positivi, che riguardano i familiari di un'infermiera di Villa Margherita, peraltro completamente asintomatica.Altri due casi, riconducibili sempre al centro riabilitativo di contrada Piano Cappelle, sono stati annunciati, ieri mattina, dal sindaco di, che chiede all'Asl che «sia istituito nell'immediato un protocollo condiviso per tutti i Comuni, mirato a stabilire che i contatti diretti dei pazienti positivi al Covid alla fine della quarantena siano sottoposti almeno al test rapido, e, in caso di positività, siano sottoposti obbligatoriamente al tampone, per evitare il propagarsi dell'epidemia. Per i due positivi, uno dei quali già da tempo presentava i sintomi del coronavirus, il 27 marzo avevo già predisposto la quarantena precauzionale, scaduta il 6 aprile. L'Asl ha eseguito il tampone il 7 aprile e solo ieri mi ha comunicato il risultato. Inoltre, parecchie persone appartenenti alla nostra comunità sono state ricoverate per polmonite, e il Comune ha messo in quarantena i loro contatti diretti e allo scadere dei 14 giorni abbiamo effettuato i test rapidi, che per alcuni hanno evidenziato la presenza di anticorpi al Coronavirus. Abbiamo chiesto all'Asl che venissero effettuati i tamponi, senza ricevere risposta, e quindi autonomamente abbiamo prolungato la quarantena».Intanto, primo caso di contagio a Fragneto Monforte, annunciato dal sindaco Luigi Facchino, che ha posto in quarantena, dal 27 marzo, l'operatore sanitario risultato positivo e l'intero nucleo familiare. Sale a tre il numero dei contagiati a Sant'Agata de' Goti, con l'ultimo caso accertato ieri.I NUMERIRaggiunge quota 134 il numero dei pazienti positivi al Covid-19 nel Sannio, in base al report dell'Asl, che delinea con chiarezza, il profilo dei comuni con più casi: Benevento con 28 casi, che tuttavia sono poca cosa se si considera la densità di popolazione; venti a Paolisi, nove a San Giorgio del Sannio e otto ciascuno ad Airola e Cusano Mutri. Ieri il «Rummo» ha analizzato 80 tamponi dei quali: nove sono positivi, ma solo due relativi a nuovi casi, mentre i 139 test rapidi eseguiti sono risultati tutti negativi. Sono, invece, 38 i contagiati in degenza, tre in meno di mercoledì, tutti residenti in provincia di Benevento, guariti e dimessi. Quelli provenienti da Villa Margherita sono in tutto otto, inclusi i due morti nei giorni scorsi, mentre il numero dei pazienti positivi al Covid deceduti, ammonta a 13, su un numero complessivo di 165 ricoverati nell'area Covid dal mese di febbraio. Di questi, 101 sono sospetti e 64 accertati, 49 dei quali risiedono nella provincia di Benevento.I SUPPORTIIl Rummo, per far fronte all'emergenza Covid, ha reclutato per un periodo di sei mesi, con contratto di lavoro autonomo, professionisti di diverse discipline: Irene Esposito per la branca di Anestesia e Rianimazione, Marianna Serino, per l'area farmaceutica e Francesca Aquila per la disciplina di Biologia. Arrivano intanto le mascherine per i medici di Medicina generale e per tutti i professionisti impegnati sul territorio e negli ambulatori. L'Ordine dei Medici provvederà alla distribuzione delle mascherine Ffp2, in quantità proporzionale agli iscritti all'albo. Per i medici di base, i dispositivi di protezione individuale saranno consegnati ai coordinatori delle singole Aft (aggregazioni funzionali territoriali), per i pediatri di libera scelta, e per gli specialisti ambulatoriali, saranno consegnati a un rappresentante delle rispettive categorie che provvederanno alla distribuzione. Mentre per le altre categorie di medici, l'Ordine provvederà direttamente alla distribuzione, procedendo in ordine alfabetico.© RIPRODUZIONE RISERVATA