Due nuovi contagi al Rummo, di cui uno residente in provincia, un altro registrato al Cotugno (un operatore sanitario di Castelpoto), e due guariti nel Sannio: uno dimesso dall'ospedale cittadino e l'altro dalla Gepos di Telese Terme. È questo il bilancio della giornata sul fronte Covid-19. Sono, dunque, 114 i positivi (due in più rispetto al report di metà giornata) e 50 i guariti indicati dall'Asl, dati riferiti ai soli residenti sanniti. Diciannove sono i pazienti in degenza al Rummo, ma solo due sono in Terapia intensiva, mentre degli 80 tamponi analizzati ieri sera 9 hanno dato esito positivo ma solo per due si tratta di nuovi casi. I 9 test rapidi effettuati, invece, sono risultati negativi. Alla Gepos è stato dimesso uno dei degenti positivi provenienti da Villa Margherita, la clinica focolaio del capoluogo. È il secondo ad aver lasciato la clinica tra gli applausi del personale medico e paramedico, dopo il periodo di convalescenza trascorso nel centro telesino. Intanto, tra le scarse notizie trapelate dall'azienda ospedaliera, ce n'è una che accende un barlume di speranza sull'andamento dell'infezione. Sembra che gli ultimi pazienti ricoverati in ospedale siano meno gravi di quelli registrati all'inizio della pandemia, come se il virus stesse perdendo forza. Una condizione che, se confermata dagli accessi all'area Covid del Rummo che si avranno in futuro, nel caso di una recrudescenza della malattia, potrebbe avere una ricaduta positiva sull'andamento generale dell'infezione, forse destinata a diventare meno aggressiva di quanto non sia stata in questa prima fase. È uno tra gli scenari possibili che si potrebbero aprire, trattandosi di un virus a Rna già mutato in almeno 30 ceppi diversi.

Buone notizie giungono anche dal centro riabilitativo di contrada Piano Cappelle da cui, nelle prossime ore, saranno dimessi altri cinque o sei pazienti. Con le prossime dimissioni, il numero delle persone ormai guarite nella clinica sale a 40. Con molta probabilità, nell'arco di una decina di giorni, Villa Margherita sarà completamente svuotata e si potrà così passare alla fase di sanificazione che sarà effettuata nell'arco di una settimana.



Ultimo aggiornamento: 08:38

Superata ormai la fase critica dell'emergenza, le organizzazioni sindacali Cisl Fp e Silc si concentrano sugli aspetti pratici della vicenda e intervengono a tutela dei dipendenti delle maggiori strutture sanitarie del territorio. Antonio Santacroce, segretario generale della Cisl Fp Irpinia-Sannio chiede, attraverso una nota, un confronto con i vertici dell'ospedale Rummo, dell'Asl, di Villa Margherita e del Fatebenefratelli per valutare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro. «Vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro scrive - è uno dei compiti del sindacato. La nostra azione è mirata al controllo della condizione di lavoro di tutti gli operatori sanitari in servizio nelle strutture sia pubbliche che private. In questo particolare momento, l'attenzione è rivolta soprattutto alla verifica della disponibilità dei necessari dispositivi di protezione individuale per garantire l'incolumità di medici, infermieri, operatori sociosanitari e tecnici del servizio sanitario. In quest'ottica, è un dovere del sindacato intraprendere, laddove dovessero registrarsi disfunzioni o anomalie, le iniziative legali a tutela degli operatori sanitari e procedere con le opportune segnalazioni all'autorità giudiziaria e ai competenti servizi ispettivi del lavoro. Una linea da adottare anche per evitare che proprio i luoghi di cura si trasformino in un potente strumento di diffusione del virus». La Silc, invece, chiede che siano attivate le procedure regionali per finanziare le misure economiche a sostegno del personale impegnato nella gestione dell'emergenza. «A nostro avviso scrive il segretario generale Giovanni Tommaselli è necessario prevedere un giusto riconoscimento delle eccezionali condizioni di carico di lavoro, di stress e di rischio in cui sta operando il personale impegnato nelle strutture sanitarie pubbliche. Si può farlo, prevedendo tre fasce di indennità, determinate sulla percentuale del rischio cui il personale è esposto. La prima, quella con esposizione al contagio più elevata, prevede un'indennità aggiuntiva di 45 euro al giorno, la seconda prevede un'indennità pari a 25 euro e la terza di 20 euro».