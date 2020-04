LEGGI ANCHE

Continua a operare senza sosta ilcoordinato dal procuratore Aldo Policastro, per fare chiarezza sulla vicenda dei contagi per ie accertare eventuali responsabilità. Su ordine della Procura, il capitano della Compagnia dei carabinieri Vincenzo Falce ha predisposto l'ascolto dei paramedici in servizio nel centro riabilitativo come persone informate dei fatti. Dopo le indagini scattate all'indomani dell'esplosione del focolaio nella clinica di contrada Piano Cappelle, che hanno portato subito all'acquisizione delle cartelle cliniche dei pazienti in degenza e di quelli deceduti, i carabinieri stanno procedendo ad ascoltare telefonicamente i paramedici in quarantena domiciliare per ricostruire quanto accaduto. Telefonate registrate, destinate a sostituire la deposizione in caserma a causa delle restrizioni imposte per evitare il rischio contagi, che saranno fedelmente trascritte e acquisite come prove documentali.Intanto, si intensifica l'opera di controllo dell'Asl sul territorio, secondo quanto riferito dal direttore generale Gennaro Volpe. Stiamo lavorando incessantemente dice allo scopo di avere un quadro esatto della situazione e per intensificare i controlli, soprattutto per l'azienda avicola di Paolisi e il centro riabilitativo «», focolai Covid del territorio sannita. C'è massima attenzione per l'azienda di Paolisi, dove abbiamo effettuato 126 test sierologici rapidi, risultati tutti negativi, oltre ai tamponi al personale sanitario del luogo. Insieme al sindaco Umberto Maietta abbiamo fatto i test a tutti i commercianti del piccolo comune e ai loro collaboratori. Insieme, vogliamo rassicurare i cittadini di Paolisi e della Valle Caudina, sul fatto che, i primi riscontri, ci spingono a nutrire un cauto ottimismo». Si monitora anche la clinica-focolaio. «L'attenzione - continua il digì - è indirizzata anche alle persone riconducibili a Villa Margherita, per le quali, l'Usca (Unità speciale di continuità assistenziale, ndr), sta svolgendo sorveglianza attiva e visite a domicilio, finalizzate a un monitoraggio costante. I sette medici reclutati proprio peranno controllando 80 persone. Nella seconda fase del programma eseguiremo i tamponi a tutti coloro che sono in quarantena. Intanto, abbiamo sottoposto a screening quasi tutti i dipendenti del dipartimento di Prevenzione e la totalità del personale del 118. Nei prossimi giorni avremo un quadro completo della situazione, fornito dall'analisi dei tamponi. Stiamo lavorando con l'ambulatorio mobile, che ci consente di avere maggiore incidenza sul territorio». Si procede per gradi, nell'ottica di mettere punti fermi che diano l'esatto perimetro della diffusione dei contagi, prima di passare alla fase due, per la quale sono attese le direttive regionali, che indicheranno all'Asl la strada da seguire sotto il profilo sanitario. «Quando cominceremo a ritornare alla normalità conclude Volpe dovremo essere ancora più attenti e cauti perché un errore minimo potrebbe vanificare quanto fatto fino a ora. In questa fase sarà necessario avere le idee chiare su come muoversi per evitare una recrudescenza dei contagi, consapevoli che non sarà facilissimo limitare i movimenti della popolazione. Ci stiamo organizzando per l'approvvigionamento di test rapidi per usarli sulle categorie a rischio, quali medici della continuità assistenziale, medici di Medicina generale, forze dell'ordine, mentre i tamponi saranno comunque riservati solo ai soggetti sintomatici». Dunque, almeno per il momento, non è prevista un'azione di screening generalizzato sulla popolazione perché è altamente improbabile che si riesca a reperire un numero di test rapidi tale da coprire il fabbisogno.IL REPORTIntanto, arrivano dati rassicuranti dal report quotidiano dell'Asl relativo ai contagi, che da una settimana sono abbastanza stabili. I casi riportati sono fermi a 140, dato aggiornato in serata da un nuovo contagio a Sant'Agata (il quarto nel centro saticulano), non riportato nella tabella dell'Asl. A essere risultato positivo, in seguito ai test eseguiti su 380 dipendenti, un giovane infermiere in servizio presso l'ospedale civile di Pozzuoli. Tuttavia, la curva è decisamente in calo. È fermo a 31 il numero dei pazienti in degenza all'ospedale Rummo, dove è in calo anche il numero dei casi sospetti, 11 in tutto, nove dei quali residenti nel Sannio. Nessun nuovo caso positivo risulta dall'esame degli 80 tamponi di ieri, mentre degli 85 test rapidi effettuati solo tre hanno dato esito positivo. Dall'inizio dell'emergenza, sono 170 i pazienti che si sono avvicendati al Rummo. Di questi, 102 erano casi sospetti e 68 accertati, 52 dei quali residenti nel Sannio. I decessi sono stati 18, di cui sei relativi a pazienti provenienti da «Villa Margherita».