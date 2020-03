«Voglio dire ai cittadini e alle cittadine di Benevento. Noi possiamo salvarci, evitando il dramma che stanno vivendo i nostri fratelli e amici al Nord. Dobbiamo chiudere le barriere al virus, siamo in guerra, pochi se ne rendono conto. E possibile che su 50mila persone arrivate in questi giorni dal nord al sud, a Benevento si sono autodichiarati solo in 18? Io non credo.... la verità è che molti non si sono dichiarati, allora denunciate voi chi non si è dichiarato». Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in una conferenza stampa in diretta Facebook.







«Denunciate chi non si dichiara, perché non è giusto rispetto agli altri, se sapete che qualcuno è rientrato e non lo dice, denunciateli voi», si raccomanda Mastella. © RIPRODUZIONE RISERVATA