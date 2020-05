«Il difficile inizia adesso». Clemente Mastella ne è convinto e non ha alcuna voglia di cedere alla facile euforia. «Il ripristino di una quasi normalità che porterà molti a ritenere che l'inverno della nostra vita sia finito, e il ritorno massiccio dei nostri familiari dal nord, è una miscela esplosiva» ha allertato ieri il primo cittadino alla vigilia dell'attesa fase due. La riconquista di significative fette di libertà, dagli spostamenti individuali ancorché protetti da mascherina alla riapertura dei bar, può rappresentare un'insidia ammaliante: «Già nei giorni scorsi ho notato un rilassamento immotivato» spiega Mastella. Che non si limiterà alla semplice osservazione: «Utilizzerò le leve di cui dispongo - mette in guardia - Se ci saranno assembramenti chiuderò quell'area nella quale la mancanza di autodisciplina potrebbe creare scintille virali pericolose». Senza alcuna zona franca: «Sono pronto a chiudere anche corso Garibaldi se dovessi verificare la tendenza a ricadere in comportamenti che al momento non possiamo consentirci. Non è ancora tempo di passeggiate mano nella mano, per intenderci, o di lunghe chiacchierate tra amici. Dobbiamo avere la stessa encomiabile consapevolezza mostrata fin qui dalla gran parte dei cittadini beneventani. Torniamo alla normalità, ma a piccoli passi». Allentamento graduale plasticamente rappresentato da una disposizione che il sindaco si accinge a varare: «Riaprirò la villa comunale a partire da mercoledì - anticipa Mastella - La fruizione però sarà necessariamente contingentata. Nessuna possibilità di utilizzare le giostrine. Me ne dolgo ma al momento non posso consentirlo malgrado le molteplici sollecitazioni che mi sono giunte in tal senso dalle famiglie. Per quanto riguarda le panchine in tutta la città sarà permessa la seduta di una persona alternativamente. In ogni caso ricordo che per tutti vige l'obbligo di indossare la mascherina. All'interno delle attività commerciali obbligatorio anche l'uso dei guanti e di prodotti igienizzanti».

Commercio che progressivamente sta provando a ritornare alla normalità: «Segnali che accolgo con grande piacere - continua il leader dell'amministrazione comunale - Da parte nostra come annunciato opereremo sgravi sulla tassa di occupazione suolo pubblico. Stiamo lavorando per ottenere dalla Soprintendenza il via libera a maggiori deroghe sulla fruizione degli spazi all'aperto a beneficio degli esercenti. In queste condizioni diventa una opportunità da valutare con grande attenzione». Mastella lancia infine un segnale anche a uno dei comparti più colpiti dal blocco: «Per quanto riguarda parrucchieri e centri estetici credo che potrebbero arrivare a breve novità importanti per anticipare la data della riapertura rispetto all'1 giugno indicato dal Governo. Ma sarà decisivo in tal senso l'andamento della curva del contagio secondo l'indice scientifico R con 0».

GLI OPERATORI

Quella di oggi potrebbe essere la data della rinascita per i non pochi esercenti che da oggi torneranno in attività dopo uno stop durato quasi due mesi: «Alle 7 alzeremo nuovamente la saracinesca» racconta non senza emozione Cosimo Di Dio, titolare del «Bar degli Angeli» in via Gentile. «Non ci facciamo illusioni - chiarisce - Gli incassi saranno limitati. Ma abbiamo voglia di ripartire e crediamo che tanti come noi non vedano l'ora di farlo». Restart favorito dal via libera all'asporto che ha già prodotto risultati notevoli per altre attività. Numeri da record in particolare per la intramontabile tonda al forno: «In sei giorni abbiamo consegnato 1.500 pizze - rivela Alessio Cecere da Santa Colomba - Soltanto nella serata di sabato siamo riusciti a raggiungere 465 clienti. Volumi di utenza quasi pari a quelli che registriamo in condizioni normali». Segnali di vitalità anche dal pianeta pub: «Grazie all'asporto riapriremo anche noi - annuncia Danilo Campolattano dall'Ollivanders in via dei Rettori - La sola consegna a domicilio non avrebbe giustificato la riattivazione. Con il take away non ci attendiamo introiti da favola ma è un primo passo verso la normalità che ci auguriamo possa tornare quanto prima». Raddoppio in vista per Giovanni Cudini del Good Fellows, a pochi passi dal Teatro Romano: «Abbiamo effettuato le consegne a domicilio nei giorni scorsi e aggiungeremo volentieri l'attività da asporto. C'è chi ama consumare il panino a casa con la birra preferita e in condizioni simili può rappresentare un surrogato accettabile delle sensazioni vissute al tavolo». Serrande abbassate in attesa di tempi migliori invece per il «Bar Massimo» di via Perasso: «Riaprire non avrebbe senso - commenta rammaricato Bruno D'Aniello, tra i più navigati esponenti della categoria - Troppi e spesso incomprensibili gli adempimenti imposti. Mi chiedo perché non sia possibile consentire ai clienti di entrare, ritirare i caffè in monouso o i dolci, senza consumazione sul posto».

