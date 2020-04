Si passa alla fase due nel centro riabilitativo «Villa Margherita», in cui l'Asl sta procedendo a effettuare i tamponi di controllo ai 50 pazienti in degenza e in isolamento per accertarne la completa guarigione. A poco meno di un mese dall'esplosione del focolaio di infezione da Covid-19 nella clinica è stato finalmente superato il periodo critico, nel corso del quale sono stati registrati sei decessi, relativi a pazienti anziani trasferiti al Rummo a causa del peggioramento delle loro condizioni di salute. Da questo momento si volta pagina e si comincia a parlare di guarigioni, perché i 50 pazienti che hanno contratto il virus e sono rimasti in clinica, con una sintomatologia più o meno importante, seppure non tale da richiedere il trasferimento in ospedale, stanno per uscire dal tunnel della malattia e per tornare alla normalità. Per una decina di loro si potrebbero prospettare addirittura le dimissioni nei prossimi giorni. Settantadue in tutto i contagiati, 44 dei quali residenti nel Sannio e 28 fuori provincia, in cui rientrano sia il personale che i tre dirigenti medici della clinica, due in isolamento domiciliare e un altro in degenza al Rummo. Sul fronte delle indagini c'è la possibilità concreta che nei prossimi giorni vengano ascoltati anche i medici del centro, come persone informate dei fatti, così come è accaduto nella giornata di mercoledì per i paramedici. Su ordine del procuratore Aldo Policastro, che ha istituito un pool di magistrati per fare chiarezza sulle dinamiche dei contagi e per accertare eventuali responsabilità, il capitano della Compagnia dei carabinieri Vincenzo Falce aveva predisposto l'ascolto telefonico dei paramedici in quarantena domiciliare per ricostruire la vicenda. Il focolaio sembra essere sotto controllo, i contagi circoscritti e la situazione generale in una fase che evolve in modo positivo, con una remissione della malattia.

Condizione non perfettamente in linea con le notizie che arrivano dal report dell'Asl che ieri, prima che il Rummo rendesse nota l'unica positività sugli 80 tamponi analizzati, ha registrato 144 casi positivi, in cui rientrano i quattro nuovi contagiati di Paolisi, che non sono né conviventi, né congiunti dei dipendenti dell'azienda avicola Mauro, ma che sono compresi nei contagi avvenuti nella zona rossa per via indiretta. Sono state poi registrate altre due positività, una a Benevento e una ad Apice, e una guarigione a Vitulano. È sceso invece da 28 a 27 il numero dei ricoverati al Rummo, in cui figurano due nuove dimissioni, tra cui quella di Tommaso Zerella, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Asl, tornato a casa dopo un lungo periodo di degenza in ospedale, per la polmonite bilaterale causata dal Coronavirus..



Il Comune di Puglianello ha acquistato una prima scorta di test rapidi per rilevare l'infezione da Covid-19, che sarà destinata a operatori sanitari, dipendenti e amministratori pubblici che operano all'interno dei confini territoriali, oltre che agli esercenti delle attività di prima necessità di Puglianello. Gli esami saranno effettuati da personale specializzato, sia medico che paramedico, tra i quali, il sindaco di Cusano Mutri Giuseppe Maria Maturo, primo dei sindaci ad acquistare ed eseguire i test rapidi, che ha accolto l'invito del collega Francesco Maria Rubano. «Ringrazio il sindaco Maturo per la disponibilità nel darci una mano a effettuare i test - dice il sindaco Rubano - e anche Enzo Rapuano, imprenditore del nostro comune, per averceli forniti in tempi brevissimi. Sta per partire un'operazione di screening, mirata a censire e verificare tutte le persone che, per svolgere il proprio lavoro, si espongono al rischio di contagio. Fino a questo momento, grazie alle misure draconiane adottate dall'amministrazione, siamo tra i pochi comuni in cui non si è registrato alcun caso di Coronavirus. Ma questo dato, seppur incoraggiante, non ci permette di abbassare la guardia. Bisogna continuare sulla strada dell'estrema prudenza perché il pericolo è ancora in agguato».

L'azienda ospedaliera ha quasi raggiunto la somma di 500.000 euro di donazioni. Per la precisione, ammontano a 485.000 i fondi raccolti. «Desidero nuovamente esprimere la più profonda gratitudine ai nostri benefattori - scrive in una nota il direttore generale Mario Ferrante - che ci aiutano a fronteggiare l'emergenza sanitaria avvalendoci di dispositivi e di apparecchiature elettromedicali all'avanguardia. Una generosità encomiabile che si aggiunge a quella del nostro personale sanitario, che lavora a ritmi serrati in prima linea, con un impegno e una dedizione senza limiti di tempo e di energie, per salvare vite umane».

