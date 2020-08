Situazione altalenante per i positivi al Covid-19 nel Sannio, passati dai dieci di martedì ai dodici di ieri, per effetto di un nuovo caso nel comune di Apollosa e di uno ad Airola che hanno fatto risalire il numero dei contagiati, che era sceso per effetto delle dimissioni dall'ospedale Rummo degli anziani coniugi (lui di 94 anni, lei di 84) di San Giorgio la Molara. In base ai nuovi contagi, il report quotidiano dell'Asl riferisce di dodici casi di Covid così distribuiti: uno ad Airola, quattro ad Apollosa, uno a Benevento, due a Moiano, uno a Sant'Angelo a Cupolo e tre a Torrecuso. Di questi, solo i tre di Torrecuso sono ricoverati nell'area Covid del Rummo, mentre tutti gli altri, asintomatici o paucisintomatici, sono in regime di osservazione e di isolamento domiciliare. Esito negativo, poi, per i 51 tamponi processati ieri al Rummo.

«Purtroppo - dice Michele Napoletano, sindaco di Airola in un videomessaggio alla comunità - abbiamo un nuovo caso di Covid relativo a un giovane ritornato da una vacanza all'estero. Il mio pensiero va soprattutto al ragazzo e alla famiglia che hanno agito responsabilmente, optando subito per l'isolamento ma va anche agli altri 13 giovani di ritorno dalle vacanze fuori dal territorio italiano che si sono isolati volontariamente dalla giornata di giovedì e che ieri sono risultati negativi al tampone effettuato dall'Asl. Sono soddisfatto dell'atteggiamento di responsabilità dimostrato dai miei conterranei e invito tutti a continuare così, indossando la mascherina sempre e osservando il necessario distanziamento interpersonale per evitare che si arrivi al punto di non ritorno di dover chiudere nuovamente tutte le attività commerciali e di penalizzare la riapertura delle scuole. Inoltre, invito tutti a non demonizzare le scelte di chi è andato in vacanza all'estero perché ognuno è libero di decidere autonomamente cosa fare, a condizione che rispetti le regole imposte ai fini di non rappresentare un pericolo per gli altri». Sono saliti, invece, a quattro i positivi ad Apollosa. «Si tratta - si legge sulla pagina istituzionale del Comune - di un familiare convivente asintomatico entrato in contatto con il terzo ragazzo risultato positivo per aver frequentato il giovane rientrato da una vacanza all'estero che non ha avuto alcun contatto con altri soggetti diversi da quelli già sottoposti a tampone e risultati negativi. Intanto, si stanno diffondendo voci assolutamente infondate sull'istituzione di una zona rossa sul nostro territorio comunale ma è evidente che si tratta di una possibilità da escludere perché non ci sono focolai ma solo casi isolati. Diffondere notizie non veritiere crea inutili allarmismi, e, per questo, è necessario attenersi esclusivamente alla comunicazioni ufficiali». Sono risultati negativi, secondo quanto riferito da Domenico Parisi, sindaco di Limatola, anche i tamponi effettuati sui cittadini del luogo di ritorno dall'estero.



Intanto, il bilancio dei nuovi contagi nel Sannio, al momento, non sembra essere troppo pesante, sia il numero dei positivi, sia per l'aggressività del virus che, sicuramente, si diffonde con estrema rapidità da un soggetto all'altro, come confermato dal digì dell'azienda ospedaliera Mario Ferrante, ma che parrebbe essere molto meno aggressivo rispetto al ceppo che ha circolato in inverno e primavera. Le considerazioni nascono da un'attenta analisi sui 14 casi registrati dall'inizio della seconda ondata della pandemia: i due anziani di San Giorgio la Molara sono clinicamente guariti e si sono negativizzati in tempi molto più rapidi rispetto al passato, il nucleo familiare di Torrecuso, costituito da una coppia e dalla madre di lui, è in regime di ricovero ma in condizioni che non destano particolare preoccupazione, mentre gli altri nove contagiati sono in isolamento domiciliare con sintomatologia lieve o addirittura assente. Intanto, sta continuando l'attività di screening dell'Asl su chi rientra dalle vacanze all'estero o su chi risiede in altre nazioni e torna nei paesi di origine. Si procede con celerità all'analisi dei tamponi, il cui esito, nella maggior parte dei casi, è disponibile nelle 24 ore successive e può essere inviato anche per mail per chi lo richiedesse.