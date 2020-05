Primo caso nel Sannio di «ripositivizzazione» di una paziente guarita dal Covid-19 e ritornata al Rummo dopo essere stata dimessa da una decina di giorni. Si tratta di una 76enne di Pago Veiano che, nella giornata di venerdì, è stata nuovamente ricoverata nel reparto di Pneumologia sub intensiva dell'ospedale dopo essere tornata a casa. Un'odissea infinita per la pensionata che era in degenza, per riabilitazione, a Villa Margherita nel periodo in cui si era sviluppato il focolaio. Aveva contratto il virus in quei giorni e quando le sue condizioni si erano aggravate, era stata trasferita al Rummo, dove è rimasta per diverse settimane.



A rendere nota la vicenda, che apre il campo a nuove considerazioni sulla pandemia, il sindacoche ne ha ricostruito i passaggi essenziali. «La signora dice era uscita dall'ospedale perché guarita ed era in convalescenza a casa della figlia a Benevento. Tuttavia, da qualche giorno, non si sentiva bene e, su consiglio del medico di famiglia, è stata riportata al Rummo, dove il tampone ha dato esito positivo. Attualmente, le sue condizioni non sono buone ma aspettiamo notizie più precise dai sanitari che l'hanno presa in cura. Nell'immediato, abbiamo provveduto a mettere in quarantena obbligatoria la figlia, il genero e i nipoti, con i quali ha convissuto in questi giorni, e il marito che l'aveva raggiunta a Benevento tre giorni fa. Questi gli unici contatti avuti dalla donna, cui si aggiungono quelli con il medico di famiglia che l'ha visitata e con un esercente di Pago Veiano dal quale si era recato il marito. Al medico e al marito sono stati fatti i tamponi, all'esercente il test rapido». Poi spiega che «è stato possibile effettuare i tamponi subito grazie alla disponibilità del responsabile dell'Istituto zooprofilattico, Alfonso Gallo, e al personale dell'Asl che erano nella nostra zona per lo screening di massa nei comuni di Pietrelcina e Pago, dove sono stati eseguiti 205 tamponi. Nonostante gli operatori sanitari fossero andati via da poco, sono ritornati immediatamente indietro dopo essere venuti a conoscenza della notizia della positività della donna. Attualmente, la situazione è sotto controllo, considerati anche gli scarsi contatti interpersonali della paziente».

Intanto, continuano ad arrivare i risultati degli screening di massa effettuati nei comuni della provincia. A San Bartolomeo in Galdo sono risultati positivi tre tamponi sui 470 eseguiti mercoledì scorso. Si tratta di persone asintomatiche che sono in quarantena domiciliare. Sale, così, a cinque il numero dei positivi emersi dallo screening sulle categorie a rischio effettuato dall'Istituto zooprofilattico su circa 7000 persone. Rimangono due i pazienti ancora in degenza al Rummo mentre, degli 80 tamponi analizzati ieri, nessuno ha dato esito positivo. Sale dai 31 di venerdì a 33 il numero dei positivi censiti dall'Asl ma aumenta di un'unità anche quello dei guariti che tocca quota 155. Un bilancio non particolarmente positivo quello di ieri, se si considerano il caso della 76enne ritornata positiva dopo essere guarita, i tre positivi di San Bartolomeo in Galdo e le due nuove positività riportate dal bollettino quotidiano dell'azienda sanitaria.

