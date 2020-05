Seconda giornata della fase due: molti in strada, ma anche consistente il numero di chi arriva da altre regioni. Anche ieri un susseguirsi di controlli che con il passare delle ore diventano sempre più difficili tenuto conto che le motivazioni per lasciare la propria abitazione sono molteplici. I novanta arrivi nel Sannio da fuori regione con obbligo di quarantena nel primo giorno hanno fatto registrare un netto incremento. «I Comuni e le forze dell'ordine continuano a inviarci pec con nuovi nominativi» dice Tommaso Zerella dirigente del servizio epidemiologia dell Asl. Nella tarda mattinata i fuori regione sono arrivati a quota 185, pertanto con le ulteriori segnalazioni c'è la certezza che si è superata quota 200. Un dato positivo giunge dal «Rummo». È risultato negativo al tampone l'uomo che lunedì era sceso dal treno proveniente da Roma ed era diretto ad Ariano Irpino al controllo con il termoscanner alla stazione aveva una temperatura di oltre 38 gradi.

LA LINEA

«La situazione è complessa per chi è preposto ai controlli dice Gennaro Santamaria, dirigente della polizia municipale non trascuriamo di verificare le autodichiarazioni che motivano gli spostamenti, ma ci concentriamo specialmente su coloro che escono di casa affinché siano dotati di mascherina e di guanti. Per il resto stiamo mantenendo in servizio sette pattuglie di vigili nel turno diurno e altrettante in quello pomeridiano e serale fino alle 22. Tenuto conto che questa emergenza dura da tempo l'impegno profuso dai vigili è notevole». La città per la vigilanza è rimasta divisa in cinque zone anche in questa fase due. Zona alta: viale Mellusi, viale Atlantici, via Pace Vecchia, piazza Risorgimento via Nenni e zone limitrofe; zona centro: corso Garibaldi, viale dei Rettori, via del Pomerio, via Torre del Catena, via Porta Rufina, via delle Poste; zona bassa: viale Principe di Napoli, piazza Colonna, via Compagna, rotonda dei Pentri, via Grimoaldo re, ponte Vanvitelli; quarta zona: rione Libertà, ponte Sabato, ponte Santa Maria degli Angeli; quinta zona: contrade e aree jogging, viale Aldo Moro, contrada Piano Cappelle, contrada Piano Morra, area Santa Clementina.

IL BILANCIO

I poliziotti della Squadra Volanti della questura e gli agenti della Digos hanno anche controllato circa 150 persone e 120 veicoli e 50 esercizi commerciali. Verifiche anche alle modalità con cui avviene l'afflusso dei cittadini nei vari locali aperti, in particolare nei pochi bar che hanno alzato le saracinesche specie al rione Libertà che possono vendere caffè da asporto. Si punta a evitare che le consumazioni avvengono all'interno dei locali. Inoltre gli agenti hanno fatto tappa preso il terminal degli autobus extraurbani con l'apparecchiatura per misurare la temperatura. Tutti i viaggiatori controllati sono risultati senza febbre. Il presidio costituito alla stazione ferroviaria centrale in piazza Colonna formato da agenti della Polfer, personale dell'Asl e volontari della Cri ha verificato le condizioni di salute di 37 viaggiatori provenienti da fuori regione che pertanto anche se negativi al test della temperatura corporea dovranno sottoporsi a una quarantena di quindici giorni. La polizia municipale ha multato e fatto scattare la chiusura per cinque giorni un negozio ubicato a via Napoli che non vendeva solo capi di abbigliamento per bambini, ma anche merce per adulti. Inoltre i vigili hanno anche inviato all'Asl un'altra quindicina di nominativi di persone giunte in città da fuori regione. In due casi i vigili hanno rintracciato due giovani, uno a San Vitale e l'altro a via Meomartini, che tornati dalla Lombardia non avevano denunciato la loro presenza per sottrarsi alla quarantena. Eseguiti circa 80 controlli a pedoni e automobilisti. Il comandante dei vigili Fioravante Bosco ha rivolto un appello a chi arriva da fuori regione affinché segnalino autonomamente i loro nominativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA