All'ospedale «Rummo» ancora un decesso per il Covid-19, quattro nuovi positivi e tre guariti. Nella notte tra lunedì e martedì, nel reparto di Terapia intensiva dell'azienda ospedaliera «San Pio», è morto un 80enne di Casal di Principe, centro della provincia di Caserta, che in precedenza era stato ricoverato a «Villa Margherita», la clinica-focolaio del capoluogo, per riabilitazione cardiaca. Sale, dunque, a 22 il numero delle morti registrate in ospedale dall'inizio della pandemia, la metà delle quali riconducibile al centro riabilitativo di contrada Piano Cappelle. Dei 22 morti, 15 erano residenti nel Sannio. Raggiungono la cifra di 118 i contagiati rispetto alla giornata di lunedì, perché, degli 80 tamponi analizzati ieri al Rummo, quattro hanno dato esito positivo, mentre i 32 test rapidi eseguiti sono risultati tutti negativi. Tre i dimessi dalla struttura, di cui due residenti nel Sannio. Aumenta di due unità e sale a 52 il numero dei guariti censiti sul territorio sannita, ai quali si aggiungono quelli di altre province, dimessi dalle strutture sanitarie della provincia di Benevento.

La giornata di ieri si è conclusa con un bilancio non proprio positivo, in quanto i dati riferiscono di una recrudescenza dei casi che arriva proprio all'esordio della fase 2. L'azienda ospedaliera si sta organizzando per prepararsi alla fase 2, quella del recupero e della ripresa delle normali attività. Una condizione che si concretizzerà quando la Regione diramerà il contrordine ai divieti imposti. Sono trascorsi poco meno di due mesi da quando l'ospedale, in ottemperanza ai decreti regionali adottati per contrastare il contagio da Covid-19, ha sospeso l'attività ambulatoriale e l'attività chirurgica di routine, che ha determinato un accumulo di almeno 200 interventi che non sono stati eseguiti e che dovranno essere smaltiti appena la situazione si sbloccherà. Nella fase dell'emergenza il Rummo ha continuato a garantire gli interventi di chirurgia in urgenza, l'attività ambulatoriale oncologica e l'attività diagnostica per gli immunodepressi. Dal secondo piano del padiglione Santa Teresa della Croce, attualmente adibito ad area Covid, sono stati spostati il reparto di Oncologia e quello di Neurochirurgia, mentre la Neurorianimazione è stata adibita a terapia intensiva Covid e i reparti di Pneumologia, Malattie infettive e Medicina interna sono stati inglobati nella stessa area, che rimarrà attiva almeno fino al prossimo autunno. Intanto, sono stati riavviati tutti gli iter concorsuali bloccati a causa dell'emergenza e sono già stati calendarizzati i primi incontri con i primari per la definizione della ripresa delle attività.

IL MANAGER

«La fase 2 dice il direttore generale Mario Ferrante è ancora avvolta in una nebulosa, che ci impedisce di sapere cosa accadrà. Per questo l'area Covid rimarrà attiva e non sarà dismessa fino a quando non avremo la certezza di esserci lasciati alle spalle la pandemia. Le altre attività le stiamo ricollocando per ripartire e per riaprirle in altri padiglioni dell'ospedale. Per i pazienti che vengono ricoverati in urgenza, predisponiamo il test d'ingresso allo scopo di creare una barriera protettiva. Infatti, è capitato che uno degli ultimi positivi era venuto in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico e il tampone ne ha evidenziato la positività». Ma la preoccupazione del digì riguarda soprattutto la gestione generale della fase 2. «Se gestiamo male questo momento conclude - corriamo il rischio di veder risalire la curva dei contagi e, a questo punto, gli effetti sarebbero devastanti. Dobbiamo avere pazienza, essere responsabili e non abbassare la guardia per non vanificare il lavoro e i sacrifici messi in campo dall'inizio di questa vicenda. La struttura ospedaliera ha retto nel momento di maggiore criticità, ma ora dobbiamo essere prudenti e imparare a convivere con il virus. Sarà una fase lunga, dilatata, da affrontare, rispettando il distanziamento sociale, indossando le mascherine, osservando le precauzioni necessarie per adottare un nuovo stile di vita, altrimenti si tornerà indietro».

