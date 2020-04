Continua lo scaglionamento di dimissioni di pazienti Covid nel centro riabilitativo di Villa Margherita, dove fino a ieri sono stati dimessi già 17 pazienti, mentre oggi sono previste altre otto dimissioni, per un totale di 25, che consentiranno di ridurre al minimo il numero degli ospiti della clinica. Infatti, per lunedì è previsto che nel centro restino gli ultimi 17 degenti positivi dei 47 rimasti nelle ultime settimane. Anche per questi ultimi è stata prevista l'esecuzione dei doppi tamponi già nell'arco di questa settimana. Dall'inizio dell'epidemia, venuta alla luce a fine marzo, sono stati compiuti molti sforzi dal personale rimasto in servizio, dopo che la quasi totalità dei medici e degli infermieri aveva dovuto abbandonare il campo perché contagiato. La clinica ora è pronta a ripartire e ha acquistato 300 test rapidi che saranno utilizzati al momento dell'accettazione dei pazienti in entrata per evitare che si creino nuovi focolai di contagio in futuro. Tuttavia, prima che Villa Margherita riapra i battenti al pubblico, è necessario che sia dimesso anche l'ultimo dei pazienti Covid ancora in degenza, che la struttura sia sottoposta a una completa e radicale sanificazione e che l'Asl dia il via libera all'ingresso di pazienti che hanno necessità di terapie riabilitative, revocando il blocco degli ingressi messo in atto in via precauzionale il 25 marzo, all'indomani dell'esplosione del focolaio. Le misure adottate sono confermate in una nota inviata da Saverio Santopietro, cardiologo presso la struttura che ha assunto il ruolo temporaneo di direttore sanitario, in assenza del titolare Claudio Di Gioia ancora ricoverato al Rummo per aver contratto il virus, ma ormai in via di guarigione. «Il Covid dice Santopietro - ha stravolto la quotidianità della nostra clinica, ma ci stiamo rialzando. Compiendo immensi sforzi siamo riusciti ad assicurare la necessaria sicurezza a pazienti e operatori. Inoltre, siamo rimasti in costante contatto con la direzione sanitaria dell'Asl e con il dipartimento di Prevenzione, fornendo quotidianamente report di aggiornamento».

LEGGI ANCHE Coronavirus, 11mila mascherine sequestrate

Al momento a preoccupare sono la data esatta in cui l'azienda sanitaria scioglierà la riserva e il futuro del personale in servizio. La segreteria provinciale della Uil-Fpl scrive una lettera alla direzione strategica di Villa Margherita, al prefetto Francesco Cappetta, al direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe e al sindaco Clemente Mastella in cui chiede chiarimenti sul futuro dei dipendenti ed esprime preoccupazione per la loro posizione lavorativa. «Nutro serie perplessità dice il coordinatore provinciale Giovanni De Luca su quanto accadrà all'indomani degli eventi che hanno investito il centro riabilitativo e credo che il personale abbia il diritto di sapere quali provvedimenti saranno adottati in futuro. Attualmente, dei 150 dipendenti in servizio, ne rimangono solo un paio di dozzine, mentre tutti gli altri sono in ferie forzate, in malattia o in quarantena. Sembrerebbe addirittura che l'Asl avrebbe vietato di effettuare nuovi ricoveri nel mese di maggio, quando saranno concluse le dimissioni scaglionate dei pazienti positivi. Nel corso di una videoconferenza da organizzare al più presto con l'azienda, vorremmo capire come vorranno programmare il futuro della clinica, salvaguardando tutti i posti di lavoro, anche nell'interesse dell'economia territoriale».



Ieri ci sono state altre otto guarigioni nel Sannio tra azienda ospedaliera e territorio, che confermano la curva in discesa dei contagi arrivati a 131, mentre sale a 81 il numero dei guariti. È quanto emerge dal report quotidiano dell'Asl che martedì aveva riferito di 137 contagiati e 19 guarigioni. Altre due guarigioni sono state registrate al Rummo, relative a residenti nel Sannio. Scendono a 20 i pazienti Covid ancora in degenza. Nessun nuovo caso emerge dagli 80 tamponi esaminati ieri in ospedale e dai cinque test rapidi effettuati: hanno avuto tutti esito negativo.

Intanto, continuano le donazioni alle strutture ospedaliere. La Bosideng ItalyDega srl ha regalato 1000 tute protettive del valore complessivo di circa 21.000 euro, mentre aziende locali e privati, attraverso la Misericordia di Benevento, hanno offerto quattro ventilatori polmonari e l'Air Mobilità srl ha donato un monitor defibrillatore. L'azienda biofarmaceutica Astra Zeneca ha donato 2000 mascherine chirurgiche al Fatebenefratelli, in segno di vicinanza a tutto il personale medico dell'ospedale. L'Asl ha ricevuto in omaggio 6.000 euro per fronteggiare l'emergenza Covid, dai senatori del M5S Danila De Lucia e Sabrina Ricciardi e dal deputato Pasquale Maglione, oltre ai 20.000 euro destinati alla stessa causa dalla società Multicedi di Caserta.

Ultimo aggiornamento: 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA