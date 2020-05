In stand by la curva dei contagi da Covid-19 registrata nel Sannio. Nel report di ieri compaiono, infatti, solo i tre nuovi casi riferiti ai tamponi analizzati all'ospedale Rummo nella serata di domenica. Quindi, sale da 102 a 105 il numero dei contagiati, mentre rimane fermo a 66 quello dei guariti, cui si aggiunge l'alta percentuale delle persone fuori dal virus residenti in altre province ma transitati nelle strutture ospedaliere del territorio. Nessuna nuova positività è invece risultata dagli 80 tamponi analizzati ieri al Rummo, dove, da alcuni giorni, non si sono verificati né decessi né guarigioni. Cifra irrisoria, quella dei positivi al Covid nel Sannio dall'inizio della pandemia e ancora meno incisiva quella delle morti, ferma a 15, cui si aggiungono le altre sette riferite a persone di province diverse, ricoverate negli ospedali sanniti.

Un quadro dettagliato di come il territorio sia stato toccato in modo decisamente marginale dalla pandemia, lo forniscono i dati Istat che riferiscono di una diminuzione del 4,3% dei morti nel Sannio nel primo trimestre del 2020. Inoltre, indicano che il totale dei decessi in provincia Benevento nei primi tre mesi dell'anno in corso è di 295 unità, tre in meno rispetto ai 298 ottenuti dalla media del numero di decessi avvenuti negli anni compresi tra il 2015 e il 2019, nello stesso periodo dell'anno. Un elemento che fa pensare a un «effetto Covid» al contrario per la realtà beneventana. L'azienda ospedaliera è appena partita con la fase 2 che consentirà di ripristinare gradualmente sia le attività ambulatoriali specialistiche che gli interventi di elezione ma che consentirà, altresì, di riprendere i ritmi dell'attività di pronto soccorso che, negli ultimi due mesi, ha subito un notevole calo.

GLI ACCESSI

Si sono praticamente dimezzati gli accessi in pronto soccorso, passati dai 90 eseguiti in media quotidianamente, ai 40 giornalieri dell'ultimo bimestre, perché la paura di contrarre il Covid ha fortemente demotivato l'utenza a recarsi in ospedale non solo per i codici verdi e bianchi, ma anche in caso di effettiva necessità. Sono diminuiti, infatti, in maniera esponenziale anche gli accessi per codici gialli e rossi. Situazione allarmante che, nei giorni scorsi, ha spinto il direttore dell'unità complessa di Cardiologia interventistica Marino Scherillo a lanciare un appello per invitare i cittadini a non aver paura di far ricorso all'ospedale in caso di sintomi importanti, per scongiurare di incorrere in pericoli irreversibili. Era avvenuto che, in poche ore, erano arrivati tre pazienti con un infarto miocardico acuto, di grave entità in atto. E, in tutti e tre i casi, i sintomi si erano manifestati 10 ore prima della richiesta di soccorso.

LE SCORTE

Le precauzioni sono state adottate tutte e, per la ripresa delle attività, il Rummo ha già richiesto una partita di tamponi Rt-Pcr da usare in pronto soccorso all'arrivo dei paziente. Si tratta di tamponi rapidi (Rt sta infatti per real time) che, nell'arco di circa mezz'ora sono in grado di rilevare un'eventuale positività o di scongiurarla. Questo metodo di controllo, rivoluzionario e innovativo, consentirà di sapere con certezza se ci si trova di fronte a un paziente positivo che dovrà seguire l'iter di pronto soccorso Covid completamente separato da quello dei pazienti negativi. L'Ordine dei Medici ieri mattina ha dato inizio alla distribuzione di mascherine per uso sanitario, donate dalla Provincia ai medici di Medicina generale e ai pediatri di Libera scelta, impegnati sul territorio.

Sono stati stato preparati i Kit contenenti sei KN95 e dodici Surgical, distribuite presso la sede dell'Omceo di viale Mellusi, seguendo un ordine alfabetico, per giorni e orari predestinati. «È importante si legge nella nota - il rispetto dei giorni e degli orari indicati per agevolare le operazioni del personale di segreteria. Sarà inoltre possibile, attraverso delega, il ritiro di uno o più Kit per colleghi appartenenti allo stesso distretto, indicando nome e cognome del delegante. Uno spirito di collaborazione che renderà più efficiente lo svolgimento delle operazioni di distribuzione su tutto il territorio provinciale».

