Ultimo aggiornamento: 18:57

BENEVENTO - Le star della musica e del piccolo e grande schermo rispondono all'appello di Mastella rivolto ai cittadini beneventani a restare a casa per continuare la battaglia contro la diffusione del contagio da Covid-19. A dar voce all'appello del primo cittadino beneventano ora spuntano anche i video inviati da personaggi del calibro di Gigi D'Alessio, Mara Venier e Vincenzo Salemme. Il cantante partenopeo invita «gli amici di Benevento» a restare in casa in questo momento, pensando anche «alle persone che stanno lavorando, rischiando la loro vita per difendere la nostra e quella dei nostri cari». Lo ripete come un mantra, con quel «buona vita a tutti» che è diventato un po' il suo marchio di fabbrica. Da casa Venier si "collega" anche Mara, diva della tv e attualmente conduttrice di "Domenica In", che ribadisce l'appello ai beneventani a non uscire così come lei stessa sta facendo. «Speriamo finisca presto», conclude. Infine l'abbraccio e il saluto di un big del cinema e del teatro come Salemme, che ricordando la serietà della situazione attuale ribadisce il monito a restare in casa «facendoci forza l'un l'altro e sperando che presto tutto si risolva. Un abbraccio a tutti i medici e a tutti gli eroi, anche di Benevento, impegnati nella lotta contro questo virus».