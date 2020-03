Campoli Monte Taburno è diventato una parrocchia aperta, grazie all'intuizione del parroco don Giovanni Rossi. Che ha unito alla diretta Facebook delle celebrazioni officiate nella chiesa di San Nicola da Mira la trasmissione attraverso la filodiffusione grazie agli altoparlanti sistemati sul campanile. Tutta la piccola comunità può così unirsi in preghiera per le Lodi mattutine come per l'Angelus, partecipando dai balconi alla messa o alla Via Crucis del venerdì. Non mancano, poi, durante la giornata, momenti musicali con un appuntamento fisso alle 20 per l'Inno di Mameli.



«Cerchiamo di fare comunità in queste forme nuove spiega don Giovanni continuando e sentirci tutti sotto lo stesso campanile, e devo dire che i campolesi apprezzano molto questa presenza che si diffonde nell'aria accompagnando i vari momenti della giornata, riempiendo anche la vita degli anziani che vivono da soli. C'è che mi chiede di potere ascoltare una determinata canzone, e io accontento volentieri le richieste». Una sorta di karaoke collettivo, quindi, partendo da «Nel blu dipinto di blu» per finire con «A città è Pulecenella». Forme nuove anche per l'oratorio, che ha attivato il concorso social «La vita attraverso l'amore», suddiviso nelle sezioni disegno, poesia e manualità, e per fasce di età. «Dobbiamo far respirare ai bambini e ai giovani un po' di positività conclude e la forma migliore è quella di mettere in moto la loro fantasia, la loro creatività. Che con l'aiuto di Dio questo momento passerà presto»

