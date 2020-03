Coronavirus in Campania: l'Unità di Crisi regionale comunica che la situazione di Villa Margherita, a Benevento, è sotto controllo.

«L’Asl di Benevento è prontamente intervenuta con la propria commissione di verifica sulla situazione di Villa Margherita - si legge in una nota - la sanificazione dei locali è avvenuta compiutamente. Il personale per l’assistenza sanitaria è stato potenziato con il reclutamento di infermieri attraverso una società interinale e con la presenza di 3 medici oltre al direttore sanitario. Il risultato degli 81 tamponi effettuati, registra 53 casi positivi e 28 negativi. Tre soggetti positivi bisognosi di cure ospedaliere sono stati trasferiti all'Azienda San Pio. Per altri due pazienti è in corso una valutazione clinica. Gli altri soggetti positivi sono asintomatici o paucisintomatici e, allo stato, nessuno di loro ha bisogno di ospedalizzazione. Sono state avviate le procedure per la dimissione di sei pazienti negativi ed è in corso la valutazione clinica di altri pazienti asintomatici che possono essere collocati in isolamento domiciliare. È stato garantito l'invio tutti i dispositivi di protezione individuale necessari».

