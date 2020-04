Giornate decisive per la «zona rossa»: la piccola comunità di Paolisi sta vivendo momenti di grande apprensione in quanto, già nelle prossime ore, potrebbe registrarsi una nuova impennata dei casi positivi al Covid-19. Infatti, il primo cittadino Umberto Maietta ha annunciato che da questa mattina partiranno i test sierologici su oltre 100 persone. Si tratta dei test rapidi il cui esito, in caso di positività, dovrà comunque essere confermato dal tampone nasofaringeo. Tra le persone sottoposte allo screening, oltre ai familiari dei pazienti già positivi, agli esercenti e ai cittadini che rientrano nella catena di contatti ricostruita dal Comune, dovrebbero esserci anche tutti i volontari che nelle scorse settimane hanno contribuito a sorvegliare il territorio e a dare sostegno alle famiglie in quarantena. Nel frattempo nel piccolo centro, come ha annunciato Maietta, ieri sono stati effettuati altri 12 tamponi. L'obiettivo dell'amministrazione è contenere l'epidemia attivando tutti i controlli sanitari possibili. «Iniziamo con i test sierologici per verificare la diffusione del virus e quindi agire per contenerla. Allo stesso tempo spiega Maietta si continueranno a fare i tamponi. Oltre ai contatti diretti con i positivi al Coronavirus, spingerò affinché lo facciano tutti coloro che sono in prima linea a partire dagli operatori sanitari».

Intanto ieri mattina un nucleo di medici dell'Asl di Benevento ha effettuato le visite a domicilio ai 18 pazienti affetti da Covid-19 e le loro condizioni di salute non presentano criticità importanti. Buone notizie arrivano anche dall'ospedale «Rummo» di Benevento dove è ricoverato il titolare dell'azienda Avicola Mauro, l'uomo è in fase di guarigione e potrebbe tornare a casa nei prossimi giorni. L'Asl sta seguendo la situazione della «zona rossa» in maniera costante e adesso la priorità, come più volte ribadito dal sindaco Maietta, è monitorare bene il territorio attraverso gli screening sanitari riuscendo in tal modo a creare una mappa precisa dei contagiati. In questa fase bisogna arginare i contagi soprattutto tra i membri dello stesso nucleo familiare anche se, spesso, a complicare le cose sono le condizioni in cui vivono alcuni cittadini risultati positivi che, nella maggior parte dei casi, condividono piccoli appartamenti con altre persone. Anche se in paese le strade sono deserte e gli accessi blindati resta comunque massima l'allerta e, in particolare, gli occhi degli amministratori locali sono puntati sulla quarantena di ogni singolo cittadino, nessuno escluso. «Al momento non registriamo particolari criticità - precisa la fascia tricolore -, posso affermare con orgoglio che i paolisani si stanno comportando benissimo e che la zona rossa prosegue anche se ogni tanto bisogna affrontare degli imprevisti. Questa situazione mette a dura prova ogni cittadino, ecco perché le criticità che si presentano vanno affrontate con calma e buon senso. Per questo conclude Maietta - voglio ringraziare davvero i miei concittadini, le forze dell'ordine, l'Asl, i volontari e i membri della mia amministrazione per l'impegno che stanno mettendo affinché Paolisi torni alla normalità».

