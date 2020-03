Il feretro di Salvatore Calabrese ieri è arrivato a Solopaca pochi minuti dopo le 11. Il passaggio lungo corso Cusani del carro scortato delle macchine con a bordo i vigili urbani, il sindaco Pompilio Forgione e i due parroci don Claudio Carofano e Don Antonio Braccio. Un ultimo saluto all'amico di tutti, al caposala della centrale operativa del 118, prima vittima sannita del Covid-19. Il suono delle campane a lutto, la gente affacciata ai balconi ad accompagnare anche solo simbolicamente il dolore di familiari e amici impossibilitati a partecipare al rito funebre per via delle misure restrittive e precauzionali dettate dall'emergenza. L'arrivo al cimitero, la benedizione officiata dal vescovo della diocesi di Cerreto Sannita Don Mimmo Battaglia e la tumulazione ovviamente secondo le disposizioni fornite dalle autorità sanitarie. «Un giorno tristissimo per tutti quanti noi - ha dichiarato Pompilio Forgione -. Ho avuto l'onore e l'onere di rappresentare la mia comunità in omaggio sentito e doveroso alla memoria di un nostro concittadino. Verranno tempi migliori e troveremo il modo e le forme per poterlo celebrare così come avrebbe meritato. Mi appello alla sensibilità di tutti, al senso del dovere nel rispettare l'obbligo che oggi il Governo, la Regione e la Prefettura ci chiedono, ovvero di restare a casa. Dobbiamo restare a casa con la consapevolezza che soltanto attraverso una costante operazione di rispetto dei valori umani riusciremo a superare questo difficile momento. La posta in gioco è altissima. Dovremo intensificare i controlli nei confronti delle persone che assumeranno comportamenti non rispettosi delle restrizioni».

Un contesto che in valle Telesina viaggia sui binari dell'apprensione dopo la notizia confermata nella giornata di ieri dal sindaco di San Salvatore Telesino Fabio Romano del secondo caso accertato di Coronavirus in paese: «Rassicuriamo la popolazione che l'Asl ha già adottato in via precauzionale tutte le dovute cautele al fine di evitare la diffusione del contagio. L'epidemia non ha risparmiato la nostra comunità e tale situazione deve farci sentire ancora più responsabili ed uniti. Non è il momento delle polemiche e dell'essere l'uno contro l'altro. Come amministrazione stiamo ponendo in essere tutte le dovute azioni in accordo con le autorità istituzionali e sanitarie. Rinnovo inoltre la mia totale e completa disponibilità a rispondere a qualsiasi tipo di esigenza. Tutti insieme dobbiamo dare valore e significato ai vessilli e ai messaggi che abbiamo esposto sui nostri balconi». «In questo momento è richiesta la massima collaborazione - dice il sindaco di Cusano Mutri Giuseppe Maria Maturo che l'altro ieri ha confermato il primo caso di Covid-19 in paese -. Chiunque avverta sintomi quali febbre e tosse secca contemporaneamente è pregato di avvisare subito il sottoscritto oltre che il medico curante». Un appello alla calma e al rispetto delle regole arrivato anche dal sindaco di Cerreto Sannita Giovanni Parente. «Limitate gli spostamenti allo stretto necessario - ha affermato -. Abbiamo reso disponibili moduli di autocertificazione presso le attività commerciali essenziali aperte. Concentrate le commissioni in un'unica uscita giornaliera o settimanale. Utilizzate i servizi di consegna a domicilio messi a disposizione dei market e delle farmacie locali. Abbiamo attivato il servizio di custode sociale per le persone anziane ma stiamo valutando anche altre misure sociali mitigative al servizio dei cittadini. Nessuno sarà abbandonato».

