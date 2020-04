Le 32 famiglie che occupano senza titolo altrettanti alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà del Comune, potranno regolarizzarne l'occupazione inoltrando la domanda entro il 20 luglio. A comunicarlo è l'assessora al Patrimonio, Maria Carmela Serluca, che ha richiamato la possibilità di avvalersi dell'articolo 9, comma 1 del regolamento regionale numero 11/2019 riguardante la regolarizzazione dell'occupazione abusiva. Ciò, in applicazione dei provvedimenti normativi legati al Covid-19, che hanno determinato una sospensione dei termini di decorrenza dei procedimenti in corso. Le domande dovranno essere presentate tramite Pec all'indirizzo patrimonio@pec.comunebn.it, raccomandata A.R. da inviare al Comune - Ufficio Patrimonio - Protocollo generale - viale dell'Università o consegnate a mano nelle giornate e negli orari di apertura del protocollo generale.

I requisiti richiesti per la regolarizzazione sono il possesso della cittadinanza italiana, o di altro Stato dell'Ue o di Paese extracomunitario a condizione essere titolare di permessi di soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; non essere titolari in Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi il cui valore complessivo derivante dalla rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale di un alloggio Erp di categoria A/3 adeguato al nucleo familiare; assenza di precedenti assegnazioni o contributi per le stesse finalità o di provedimenti di annullamento; un reddito Isee non superiore a 15.000 euro aggiornato biennalmente; non aver occupato abusivamente un alloggio Erp nel decennio precedente; non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Ultimo aggiornamento: 09:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA