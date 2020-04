LEGGI ANCHE

Blitz dei carabinieri del Nas di Salerno e dei militari del Nucleo operativo della Compagnia di Benevento a Villa Margherita, la clinica-focolaio di Piano Cappelle. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati alcuni computer e telefonini cellulari ed effettuate a perquisizioni domiciliari nei confronti di tre, tra medici e dirigenti, e dei capisala del centro riabilitativo., allo scopo di acquisire ulteriori informazioni utili alle indagini. Un ulteriore passo avanti per stabilire quali e a chi siano da attribuire eventuali responsabilità nella gestione dei casi di Covid-19 che si sono sviluppati nella struttura sanitaria alle porte del capoluogo sannita. Allo stato attuale in clinica restano ricoverati 20 pazienti: 4 sono ancora positivi e in attesa del primo tampone di controllo, 13 sono risultati negativi al primo tampone e attendono il secondo e 3 essendo guariti sono in attesa di essere dimessi.La vicenda è cominciata a metà della terza decade di marzo, con un primo segnale di allarme immediatamente ridimensionato, cui fece seguito il blitz delle forze dell'ordine che venerdì 27 hanno chiuso tutti i reparti, impedendo ai pazienti di uscire all'esterno e ai familiari di entrare in clinica negli orari di visita. In quella data i tamponi rinofaringei eseguiti nella giornata di martedì 24 su 40 tra pazienti e operatori sanitari della clinica avevano dato esito positivo per 27 di loro. La struttura fu blindata e presidiata da pattuglie di carabinieri, guardia di finanza e polizia allo scopo di bloccare il traffico in entrata e in uscita. Quattro giorni dopo, vale a dire il 31 marzo, il procuratore della Repubblica Aldo Policastro costituì un pool di magistrati con i sostituti procuratori Francesco Sansobrino e Maria Colucci, per indagare sulle vicende relative all'emergenza Covid-19. A questo punto, Villa Margherita fu messa definitivamente sotto stretto controllo, sia in termini di indagini, sia per il monitoraggio dei pazienti in quarantena nella struttura. Si cominciò a fare supposizioni sull'ipotetico «paziente uno», vale a dire su chi avesse portato il virus all'interno della struttura, e i sospetti ricaddero su un 72enne arrivato dall'Irpinia, che il 10 marzo era stato trasferito nel centro, da una clinica di Avellino dove aveva subito l'amputazione di un arto inferiore che richiedeva un periodo di riabilitazione.. Circostanza che aveva spinto la moglie del pensionato, assistita dall'avvocato Augusto Ruggiero, a denunciare l'accaduto in Procura. Il 2 aprile, altri cinque pazienti in condizioni precarie furono trasferiti dalla struttura di contrada Piano Cappelle al «Rummo» a bordo dell'ambulanza rianimativa della Croce Rossa. Ma il numero dei pazienti provenienti dalla clinica, per i quali si è reso necessario il ricovero in ospedale, era già aumentato in maniera esponenziale, fino a raggiungere la quota di 23 unità. Di questi, 11 sono morti. In breve tempo, la situazione è degenerata anche per il personale sanitario, decimato dai contagi, fino al punto che nella struttura erano rimasti tre medici e qualche decina di infermieri, decisamente insufficienti a gestire i 50 pazienti in quarantena. In questa fase critica, il numero dei contagiati aveva raggiunto quota 72 e aveva coinvolto tre primari, tra cui il direttore sanitario Claudio di Gioia, ancora ricoverato al «Rummo». All'indomani dell'esplosione del focolaio di Villa Margherita, l'Asl decise di bloccare tutti i ricoveri. In data odierna non è dato ancora sapere quando darà il placet per la riapertura del centro.L'iter da seguire, prevede la dimissione degli ultimi 20 pazienti ancora in quarantena e la totale sanificazione dell'intero complesso, che richiederà almeno una settimana di tempo. Quindi sarà compito dell'Azienda valutare, se e quando, riaprire i battenti della clinica. La vicenda ha destato preoccupazione sia per l'aumento dei contagi sul territorio sia per la gestione della fase 2, strettamente legata al futuro lavorativo dei 150 dipendenti del centro e delle loro famiglie. In conto anche il danno d'immagine subito dal centro. Questi, i temi affrontati, in momenti diversi, dalla senatrice del M5S Sabrina Ricciardi, che ha presentato un'interrogazione parlamentare per far luce su eventuali responsabilità e sulle misure di sicurezza adottate dalla direzione strategica della clinica, e dalle organizzazioni sindacali, preoccupate per il futuro dei dipendenti.