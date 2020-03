© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Covid-19 non è riuscito a sconfiggere la tradizione. E ieri mattina per la polizia municipale sono diventati un obiettivo sensibile i panifici che con le pasticcerie chiuse hanno finito con l'attirare file di clienti in attesa di acquistare ledi. File in qualche caso protrattesi fino alla tarda mattinata tanto a indurre i vigili a imporre il blocco della produzione di zeppole presso alcuni forni, vistisi così costretti a vendere solo pane. In serata è poi giunta poi un'ordinanza del Comune che stabilisce che forni e altre attività commerciali non possono produrre prodotti di pasticceria che sono stati vietati dal decreto governativo.Per il resto un'altra giornata di lotta senza quartiere a chi in dispregio di divieti continua a circolare in auto ed a piedi. Il sindacoha affidato la diffusione redatto un nuovo messaggio a un'auto del Nucleo comunale della Protezione civile munita di altoparlante, che ha attraversato tutte le vie della città per invitare i cittadini a rimanere a casa. «Quando piove a dirotto nessuno di noi esce di casa ha detto il primo cittadino ora piovono virus che non vediamo. Non fate i furbi e andate dieci volte al supermercato o portate di continuo il cane a fare i bisogni. Non fate assembramenti. Bambini non giocate all'aperto con gli amici. Possiamo salvarci se restiamo in casa è una medicina amara, lo so, ma senza medicina si muore. Ho dato incarico alla polizia di sanzionare chiunque senza compiacenze». Il messaggio si chiude con il suo numero di telefonino per i cittadini che hanno dei problemi legati all'emergenza da sottoporgli: «il sindaco è con voi».I POSTI DI BLOCCONell'ambito di questi controlli la cintura che blocca le uscite e gli ingressi adcentro ad alto rischio per i contagi e destinatario di un provvedimento di blocco della Regione, ieri mattina i carabinieri della stazione di Buonalbergo che erano in servizio per dare attuazione all'ordinanza lungo l'arteria stradale della strada statale 90 bis, hanno bloccato una vettura con a bordo una coppia di emigranti residenti in Svizzera ma originari e provenienti dalla «zona rossa».A specifica richiesta dei militari i due, muniti di autodichiarazione, riferivano di voler ritornare in Svizzera per riprendere le loro attività lavorative. La coppia, pertanto, è stata denunciata all'autorità giudiziaria, per inosservanza dell'articolo 650 del Codice penale, per inosservanza della ordinanza regionale, ed è stata accompagnata al luogo di provenienza. I carabinieri del comando provinciale hanno denunciato nella giornata di mercoledì trenta persone che circolavano senza averne titolo. La polizia, ieri, ha proceduto a un paio di denunce, risultato di alcune decine di controlli affidati agli agenti della Squadra Volanti, prevalentemente in città.I CASCHI BIANCHILa polizia municipale, invece, ha schierato sette pattuglie in mattinata, altrettante nel pomeriggio e in serata, e due dopo le 21. Sono state denunciate quattro persone che non hanno saputo fornire un valido motivo per essere autorizzate a circolare in strada. Uno è stato bloccato in periferia, precisamente a Piano Cappelle, mentre altri due al rione Ferrovia e un quarto in centro. I controlli sono stati circa duecento e una trentina hanno riguardato gli esercizi commerciali.LA PREFETTURAConsueta riunione, ieri mattina in videoconferenza al Palazzo di Governo, coordinata dal prefetto Francesco Antonio Cappetta, dove non è mancata come di consueto una relazione sui controlli in atto da parte dei vertici delle forze dell'ordine. Controlli su più fronti soprattutto su quello stradale. Si sono poi aggiunti gli interventi dei vertici sanitari e dei rappresenti di Comune e Provincia. Questi ultimi hanno illustrato che stano collaborando con l'Asia nel procedere alla salificazione delle vie cittadine utilizzando dei mezzi in dotazione al servizio forestazione.