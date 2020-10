«Nel quadro dell'ordinaria attività di sorveglianza epidemiologica in atto nell'Aorn San Pio è emersa nel Reparto di Cardiologia la positività di nove pazienti sui sedici ricoverati, di un dirigente medico e di quattro infermieri. Nessuna positività è stata, invece, rilevata a carico dei degenti nell'Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC)».

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Il Coronavirus dilaga in Campania:​«Posti letto in cliniche... LA PROTESTA Covid a Benevento, movida affossata: sabato sarà la...

LEGGI ANCHE Il Coronavirus dilaga in Campania: ​«Posti letto in cliniche e ospedali religiosi»

Lo rende noto l'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. «In via prudenziale - si legge in una nota - sono state sospese tutte le attività del suindicato reparto. I dipendenti positivi sono stati mandati in isolamento domiciliare, i pazienti tempestivamente trasferiti nell'Area Covid, mentre i locali del Reparto interessato sono stati adeguatamente sanificati, onde consentire la ripresa dell'ordinaria attività ed il rientro a pieno titolo nel circuito regionale della Rete I.M.A (Infarto Miocardico Acuto) già a partire dal primo pomeriggio di domani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA