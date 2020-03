«Troppa gente nelle strade». Dal Ministero dell'Interno è giunta una nuova circolare del capo della Polizia Franco Gabrielli che stabilisce tra l'altro un nuovo modello di attestato da compilare per coloro che circolano in cui, tra l'altro, si deve dichiarare di non essere sottoposti alla misura della quarantena. Della circolare se ne è discusso unitamente agli altri provvedimenti già in atto nel corso della consueta videoconferenza mattutina coordinata dal vice prefetto vicario Ester Fedullo, con i vertici delle forze dell'ordine e delle strutture sanitarie. La ratio del nuovo documento da compilare, che prevede sanzioni più pesanti per chi dichiara il falso, è quella di tutelare ancor di più il personale delle forze dell'ordine destinato ai controlli, ma anche a creare nei cittadini una maggiore consapevolezza su questa emergenza.

Il prefetto Francesco Antonio Cappetta inoltre dopo «il blocco» scattato per il territorio di Ariano Irpino ha inviato una nota a tutti i sindaci del Sannio per fare chiarezza, dopo che alcuni primi cittadini avevano adottato ordinanze che obbligavano i cittadini che avevano frequentato il comune di Ariano a un isolamento per 14 giorni. Il prefetto scrive che «qualsiasi provvedimento deve fondarsi su valutazioni medico sanitarie basate su precise conoscenze scientifiche provenienti dagli organi competenti». Pertanto il prefetto ha ricordato ai sindaci che coloro che hanno frequentato comuni oggetto di provvedimenti straordinari «sono obbligati a informare l'Asl competente per territorio e che sarà questa autorità ad adottare ogni misura necessaria ivi compresa la permanenza domiciliare» aggiungendo che dovranno «attenersi alle disposizioni avendo cura di offrire il necessario supporto alle competente Asl».

Ma i controlli delle forze dell'ordine e dei vigili tesi a verificare il rispetto delle norme anti-contagio sono proseguiti anche ieri. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura hanno anche controllato una ventina di nomadi che sostano nei pressi dello stadio «Vigorito» con cinque roulotte. Provengono da Messina e hanno chiesto di essere autorizzati a ritornare in Sicilia. In attesa di una risposta hanno avuto l'obbligo di distanziare i mezzi e i vari nuclei familiari di alcuni metri. La Guardia di Finanza ha schierato anche ieri otto pattuglie che hanno vigilato lungo le vie cittadine. Inoltre in provincia hanno operato le fiamme gialle che prestano servizio presso la varie tenenze. Obiettivo delle pattuglie i controlli ai veicoli in transito e agli esercizi commerciali. La polizia municipale, invece, ha proceduto a dieci denunce per violazione dell'articolo 650 del Codice penale, in pratica l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Tre sono state effettuate in mattinata, le altre nel pomeriggio e in serata. Le denunce hanno riguardato persone che non sono state in grado di motivare la loro presenza lungo le vie del capoluogo. In mattinata posti di controllo dei vigili sono stati effettuati in via delle Puglie e lungo il viale Atlantici, e nella zona bassa nei pressi della rotonda dei Pentri. Più posti di blocco volanti nelle ore pomeridiane e serali. In particolare i vigili hanno notato che molti simulano di essersi recati presso negozi di alimentari e farmacie per fare acquisti, ma mostrano scontrini con impressi orari distanti da quelli in cui vengono fermati dalle pattuglie. Intanto, i carabinieri hanno invitato i cittadini a presentare eventuali denunce attraverso il portale istituzionale dell'Arma per evitare che in questo momento di emergenza ogni spostamento. Una volta collegatisi con il portale dell'Arma c'è un video che aiuta nella compilazione della denuncia che poi passerà al vaglio della stazione territorialmente competente.

