Rimodulare drasticamente il proprio sistema produttivo per offrire un servizio alla comunità e, nel contempo, diversificare il business e salvaguardare il futuro dell'azienda. In tempi di emergenza pandemica, le piccole e medie imprese del territorio sono chiamate ad ingegnarsi parecchio nel tentativo di venire incontro alle esigenze della cittadinanza e guardare in prospettiva con meno dubbi e timori, ed è in quest'ottica che rientra il cambio di rotta della Muccillo Group, factory attiva da 50 anni nel settore dell'abbigliamento made in Italy, proprietaria del marchio Nazareno Gabrielli, e situata nell'area industriale di Ponte Valentino. Come annunciato dal presidente del Consorzio Asi Luigi Barone, l'azienda manifatturiera ha deciso di riconvertire completamente la propria produzione virando sulla realizzazione di mascherine protettive per arginarne la carenza, e non solo in ambito locale.

L'intenzione della compagnia, infatti, non è quella di rivolgersi esclusivamente al target sannita, impegnandosi a rifornire strutture sanitarie, enti ed istituzioni locali, ma di estendere, nel caso ne giunga richiesta, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale anche alla Regione Campania, alla Protezione vivile e alla task force regionale per il contenimentc del virus, informate nei giorni scorsi dallo stesso Barone. Si tratta di una mossa che in un colpo solo può consentire, in primis, di ovviare alla scarsa reperibilità di un materiale protettivo sempre più richiesto e, in secondo luogo, di rilanciare la macchina produttiva dell'azienda, tutelando il lavoro dei dipendenti. Diversamente da quanto accaduto in situazioni analoghe al nord, dove la ristrettezza di tempi tecnici ha reso necessaria una speciale deroga per le imprese impegnate nella parziale conversione della propria produzione tessile, la Muccillo Group ha già ottenuto tutte le autorizzazioni e le certificazioni necessarie, unitamente al regolare brevetto del Ministero della Salute, e potendo contare su abbondanti materie prime in magazzino, è riuscita a diventare rioperativa in breve tempo. L'azienda ha potuto mettersi celermente al lavoro su un ingente quantitativo di mascherine certificate oeko-tek (sistema di test per prodotti tessili di tutte le tipologie produttive), lavabili e riutilizzabili, in cotone doppio strato, e disponibili anche per le famiglie, che avranno la possibilità di acquistarne uno stock di 5 pezzi a costo accessibile, direttamente dal sito dell'azienda. Al momento è prematuro azzardare una stima precisa dei pezzi che potranno essere realizzati quotidianamente. Probabile che per ora si punterà a produrre circa 5.000 unità al giorno, numero che potrebbe aumentare gradualmente, ma per essere precisi bisognerà attendere che il processo entri a pieno regime.

«La riorganizzazione produttiva è stata dettata principalmente dalla volontà di contribuire in maniera concreta al contenimento dell'emergenza e mostrarsi solidali nei confronti della collettività dichiara Milena Muccillo, titolare dell'azienda -. Mi preme rimarcare che dietro la ponderata decisione di riconvertirsi si cela un'accurata pianificazione. Da noi non c'è spazio per l'improvvisazione e l'iter burocratico è stato rispetto del tutto in modo tale da poter commercializzare un prodotto di ottima fattura. In tal senso, è opportuno spendere parole di elogio per i nostri dipendenti che, pur consapevoli dei rischi insiti nell'attuale scenario, hanno risposto con massima disponibilità e senso di responsabilità». Il mondo imprenditoriale sannita, dunque, si appresta a fornire il proprio apporto, e la riconversione della Muccillo Group non è un caso isolato: a Limatola, come noto, un'azienda locale è prossima a realizzare e distribuire gratuitamente mascherine protettive per il proprio territorio e per i comuni limitrofi che ne avranno bisogno.

