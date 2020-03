Scuole chiuse, tutti a lezione da Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento, ed ex ministro della Giustizia del governo Prodi, rispolverando il suo vecchio lavoro di docente universitario di Storia e Filosofia, ma anche di Diritto costituzionale all'Università del Molise, da domani terrà lezioni on line di educazione civica per gli studenti della città, costretti a casa dopo la chiusura delle scuole decise dal governo.





L'ex Guardasigilli sulla sua pagina Fb, a partire dalle ore 11, risponderà a tutte le domande degli studenti. La prima della quattro lezioni programmate, quella di domani, sarà incentrata sul funzionamento dei Comuni.



«Cari ragazze e cari ragazze mi è venuta questa idea per superare la noia a causa del Coronavirus. Domani parleremo della nostra Costituzione, a partire dalle 11. Risponderò alle vostre domande - dice Mastella su Fb - inizieremo a parlare degli enti locali, a partire dai Comuni. Poi parleremo del Parlamento per chiudere con il presidente della Repubblica».