Presenze molto diradate e sanzioni ridotte al lumicino. Si può definire un Natale responsabile quello dei beneventani che hanno dato prova di senso civico nei giorni clou della festa. Nessuna delle scene viste solo poche ore prima si è riproposta a partire dalla mattina della vigilia. Corso Garibaldi è tornato a essere una landa semideserta, a differenza della serata precedente. Del resto la chiusura pressoché totale delle attività commerciali ha privato gli «struscisti» dell'alibi acquisti fornito dalle stesse disposizioni di legge. Qualche strappo alle regole si è verificato solo nelle ore serali e nella fascia precedente il pranzo del 25 dicembre.



«Siamo dovuti intervenire in più punti della città per disperdere gruppi di giovani che si intrattenevano davanti ai bar», spiegano dalla squadra volanti della questura. Significativa la genesi degli interventi: «Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di cittadini residenti in merito alla presenza di raggruppamenti numerosi di ragazzi» aggiungono i responsabili della struttura di via De Caro. In via Flora, via XXIV Maggio, viale Mellusi le situazioni più rilevanti di assembramento. Soltanto due le sanzioni comminate a cavallo del Natale. In entrambi i casi i verbali sono scattati per violazione delle norme sulla circolazione oltre l'orario consentito, il cosiddetto coprifuoco. Responsabili due cittadini beneventani fermati in centro in auto.



IL PRIMO CITTADINO

Quadro assolutamente roseo che viene commentato con soddisfazione dal primo cittadino Clemente Mastella, autore di un messaggio di sensibilizzazione il 24 dicembre: «Raccomandazione che è stata accolta in pieno dalla collettività beneventana, e non posso che compiacermene. Ho rivisto lo spirito attento e compassionevole del primo lockdown, quando non si usciva di casa per senso civico più che per timore delle sanzioni». Tutti in casa: c'è il rischio di focolai da cenone nei prossimi giorni? «Controlli nelle abitazioni non se ne potevano fare. Tendo comunque - aggiunge il sindaco - a dare credito al senso di responsabilità dei cittadini che si saranno attenuti agli indirizzi prudenziali delle autorità competenti».



A illustrazione del ragionamento Mastella ha pubblicato sulla propria pagina facebook immagini di un corso Garibaldi deserto scattate poco prima della mezzanotte natalizia, con un sintetico messaggio: «Grande senso di responsabilità. Mi auguro, ma sono sicuro, che continui». Non sono mancati in calce al post i caustici commenti di chi faceva notare «Sindaco, credo che la gente a quest'ora stia a cena». Ma la conferma è arrivata nelle serate di Natale e Santo Stefano, caratterizzate ugualmente da ampi spazi vuoti. Minore senso di responsabilità invece tra gli automobilisti. Lo rivela il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco: «Anche in questi giorni di festa si è protratto il malvezzo di lasciare i veicoli in sosta in corrispondenza di percorsi pedonali, scivoli per disabili, farmacie. In via Torre della Catena multiamo da tre giorni la stessa vettura parcheggiata sulle strisce pedonali. Credo che prima o poi si adeguerà».



LA POLEMICA

Una dura invettiva all'indirizzo di Mastella intanto è arrivata proprio a Natale dal comitato di quartiere centro storico: «Il sindaco ci ha rivolto gli auguri di buon Natale, ricambiamo con affetto - ha rimarcato il presidente Luigi Marino -. Vorremmo però anche vedere concretizzarsi le tante promesse fatte e non mantenute: sistemazione del basolato, segnaletica verticale, divieti di sosta dove servono, specchi agli angoli».



Accuse rispedite al mittente con altrettanta decisione: «Se sono in buona fede - replica Mastella - sanno che stiamo riflettendo con la Soprintendenza per trovare la sistemazione adatta. Sono in corso progettazioni per valorizzare piazza piano di Corte, i giardini del teatro De Simone, l'Hortus Conclusus, l'area dell'Arco di Traiano. È in esecuzione la ristrutturazione del Teatro De Simone che terminerà tra maggio e giugno. Terremo fede a tutto quanto detto, con investimenti per diversi milioni di euro. Intanto i vicoli sono stati efficientati con illuminazione moderna. Se qualcuno vuole fare politica - conclude Mastella - ricordo che il comitato ha senso se fa battaglie corrette e fondate su elementi oggettivi».

