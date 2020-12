«Purtroppo il Covid da noi ancora non regredisce e c'è chi fa finta di nulla o banalizza i dati. Benevento è ancora la provincia che, percentualmente, in Campania, ha il picco settimanale più alto (24novembre/1 dicembre). Siamo al 22%. Oggi sei morti al San Pio. I morti nel mese di novembre sono stati davvero tanti. Perciò, il mio invito alla prudenza. Le feste natalizie non devono essere vissute come una vicenda liberatoria, ma come un momento di vita che esige serena e vigile attenzione per noi e per chi ci è vicino. Stiamo attenti».

È l'ennesimo appello che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, rivolge ai suoi concittadini per fronteggiare la pandemia. E, ancora: « Occorre resilienza fino all'arrivo dei vaccini. Se sarà consentito e senza disattendere alle regole che prescriveranno i criteri per le categorie che potranno vaccinarsi, mi sottoporrò da testimonial alle prime vaccinazioni. Lo farò, ripeto, se le norme lo consentiranno, per indurre tutti a vaccinarsi, superando istintive diffidenze e per allontanare il demone dei no vax».

