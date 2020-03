Nella storia beneventana tante le epidemie che hanno sconvolto la vita della comunità, e per le quali sono stati scomodati i vertici del Paradiso per riuscire a venirne fuori. Invocando Sant'Anna, il 26 luglio del 1837 (giorno della sua festa) cessò lo sterminio causato dal colera. Nello stesso anno la costruzione della chiesa della Madonna delle Grazie fu promossa dal Comune per la costante protezione ricevuta. Contro il coronavirus stavolta la popolazione beneventana non potrà radunarsi e invocare in massa l'intervento dei santi protettori, possibile solo un'unione di cuori. Sospese, infatti, sulla scorta del decreto del governo nazionale, fino a venerdì 3 aprile, le cerimonie religiose, le celebrazioni eucaristiche, i funerali in chiesa (solo benedizioni al cimitero). I sacramenti (battesimo, cresima e matrimoni) potranno essere celebrati solo in casi eccezionali, a porte chiuse e alla presenza dei familiari ritenuti più stretti. Per le confessioni inibito l'uso del confessionale a favore dei colloqui in altri spazi purché si rispetti la distanza di un metro.

I DECRETI

I vescovi di Benevento e Cerreto-Telese-Sant'Agata, Felice Accrocca e Domenico Battaglia, hanno promulgato i loro decreti ufficiali uniformandosi alle decisioni assunte dalla Cei. «Ci si attenga rigorosamente alle prescrizioni scrive il vescovo Battaglia . Proviamo a recuperare il valore della preghiera personale ed esercitiamoci all'uso positivo dei mezzi di comunicazione, da cristiani, considerandoli strumenti di partecipazione reale». Battaglia ha annunciato che ogni sera, alle 19, reciterà il Santo Rosario e impartirà la benedizione dalla pagina Facebook della Diocesi. Ha poi invitato per giovedì tutti i sacerdoti a Cerreto per un momento di pregiera comune. «Non vogliamo, e non dobbiamo!, perdere la speranza dice nella sua nota l'arcivescovo Accrocca -. Non possiamo commettere imprudenze, superficialità, è doveroso adeguarsi alle norme emanate dalla pubblica autorità ed è necessario pure non farsi prendere dal panico, che spingerebbe a scelte ancora peggiori. Questi giorni passeranno, ma a ognuno di noi è chiesto di fare la propria parte perché essi lascino dietro di sé minor dolore e meno danni possibili. Molti mi chiedono di non interrompere le celebrazioni, perché si ha bisogno dell'eucaristia come del pane. È vero! Ma è vero pure che non si può tentare Dio, sfidando la prudenza».

Restano, ulteriormente rimarcate, le prescrizioni già in vigore tra le quali la distribuzione della comunione esclusivamente nelle mani dei fedeli. Qualche polemica circa il rifiuto di alcuni sacerdoti di attenersi alla prescrizione di distribuire la comunione esclusivamente nelle mani dei fedeli.

GLI SCENARI

Scaduto il termine del 3 aprile cosa ne sarà delle celebrazioni della successiva Settimana Santa e dei riti del triduo pasquale? Poche le possibilità che si svolgano regolarmente. Probabilmente niente processioni (in particolare quella, affollatissima, del Cristo Morto in città), liturgie solo online. Da oggi l'arcivescovo Accrocca celebrerà messa ogni giorno alle 18.30 (la domenica alle 10.15) nella cappella privata della curia in collegamento diretto sull'emittente diocesana TS-TV. Per le singole parrocchie celebrazioni e catechesi su Facebook proposte da don Nicola De Blasio (parrocchia San Modesto di Benevento), don Maurizio Sperandeo (parrocchia Spirito Santo), don Massimo Borreca e don Salvatore Soreca (parrocchie di Ginestra a Sant'Agnese a San Giorgio del Sannio), don Renato Trapani (Cervinara) e da tanti altri sacerdoti, come ieri sera a Paduli, che si stanno attrezzando per raggiungere i fedeli nelle proprie case attraverso i mezzi di comunicazione. Intanto, alla «Cittadella Caritas» di via San Pasquale le ultime decisioni riguardano, per la mensa, la consegna esclusivamente di pasti da asporto; inoltre l'ingresso limitato a due persone alla volta per il ritiro del carrello della spesa al market solidale, la misurazione della temperatura corporea ed eventuale tampone per i nuovi arrivi al dormitorio. La Caritas della diocesi di Cerreto dedica invece agli anziani soli e a chiunque non possa uscire di casa (telefono: 0824860176) un servizio volontario per la spesa, l'acquisto di farmaci, il pagamento delle bollette. Magari anche una semplice chiacchierata.

