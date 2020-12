Ambulanti e ristoratori al centro della protesta. Nella borsa del disagio da Covid sono in deciso rialzo le azioni di due categorie distanti ma accomunate dalle restrizioni anti contagio. Il passaggio alla zona arancione ha allentato i vincoli con la ripresa di gran parte degli appuntamenti espositivi cittadini, avvenuta nella scorsa settimana. Con una sola, pesante eccezione: il mercato regionale del sabato a Santa Colomba che il sindaco Mastella ha tenuto sospeso in nome della cautela. Decisione non accettata dagli operatori che, questo pomeriggio, terranno una manifestazione in programma in contemporanea in tutti i capoluoghi campani. Iniziativa della Anva Confesercenti che sarà presente alle 16 con una propria delegazione anche a Benevento dinanzi a palazzo del Governo.



«Non ci spieghiamo il motivo dello stop che riguarda solo i mercati non alimentari - spiega il responsabile provinciale Pompeo Marinazzo -. L'area di Santa Colomba dà ampie garanzie, non meno di quante ne diano i locali commerciali che invece possono operare. Basta con il colpire la nostra categoria, chiediamo dignità e rispetto. Siamo già stati messi a durissima prova dal blocco totale di primavera, adesso anche un solo giorno di lavoro perso è un lusso insostenibile». Prevista la presenza anche dei rappresentanti dell'Associazione ambulanti sanniti guidata da Tony Caruso. I partecipanti imbracceranno il tricolore: «Chiederemo di essere ricevuti dal prefetto Cappetta per consegnargli un documento con le nostre richieste - anticipa Marinazzo -. In primis la possibilità di riaprire il mercato di Santa Colomba già da sabato».

Non meno sentita è la protesta che sale dal mondo della ristorazione. L'avvento della zona arancione non ha modificato le regole d'ingaggio per bar, pizzerie, pub, costretti all'operatività limitata all'asporto e al delivery. E anche l'eventuale promozione della Campania in zona gialla non permetterebbe agli operatori dell'horeca di lavorare per l'intera giornata ma solo fino alle 18. «Per noi non è una questione di sfumature cromatiche - rileva amaro il portavoce regionale e provinciale del Movimento Imprese Ospitalità, Mario Carfora - Nel 2020 abbiamo lavorato pochi giorni. I ristori di cui tanto si parla ci hanno consentito di pagare a malapena qualche bolletta. Chiediamo indennizzi veri, commisurati alle perdite ingenti e facilmente verificabili dall'Agenzia delle Entrate raffrontando il periodo marzo - dicembre con l'analogo periodo del 2019».

Solo una delle istanze che lo stesso Carfora nei prossimi giorni consegnerà al Tavolo tecnico regionale del comparto enogastronomico presieduto dall'assessore (sannita) al Turismo Felice Casucci: «Chiederemo di portare in conferenza Stato - Regioni la proposta di estendere fino alle 23 l'apertura di ristoranti, pub, pizzerie e bar nelle zone gialle. Il tutto attraverso una rigorosa procedura di prenotazione nominativa con comunicazione alle prefetture entro le 19. Inoltre urgono la dichiarazione di anno fiscale bianco per il 2020, sgravi sui fitti e proroga dei finanziamenti. L'alternativa a tutto ciò - conclude Carfora - è la scomparsa di migliaia di attività».

Un raggio di luce in tanta oscurità si spera possano accenderlo nelle prossime ore gli alberi natalizi del Comune dei quali già ieri è stata avviata l'installazione su corso Garibaldi e via Traiano. In fase di decollo anche i due angeli luminosi sulla facciata del Duomo e le Natività sui sagrati dell'Addolorata al rione Libertà e Santa Rita a Pacevecchia.

Sul tema si registra anche l'intervento del coordinamento cittadino della Lega: «Siamo vicini a partite Iva e commercianti che vivono una fase di forte incertezza. Ci uniamo all'appello delle categorie produttive, alle iniziative messe in campo, alle proteste degli operatori che tutti i giorni chiedono maggiore attenzione. Proponiamo un anno bianco fiscale, il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, l'indennizzo dei costi fissi per le piccole imprese. Questa crisi economica colpisce il Sannio più duramente delle altre province: cosa ne pensano De Luca e Mastella?».



