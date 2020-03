Emergenza coronavirus, sono tutti molto belli i gesti di solidarietà che in queste ore si stanno susseguendo, ma assumono un significato speciale quelli che arrivano da persone che già prima dell'emergenza si trovavano in una condizione di estrema difficoltà e di privazione degli affetti e della libertà. È per questo che il gesto delle donne ristrette nel carcere di Capodimonte in questo momento acquista un valore fondamentale. Le detenute hanno, infatti, realizzato un primo pacchetto di prototipi di mascherine di «tessuto non tessuto» lavabile e non usa e getta dotate di filtro che potrà essere sostituito. Un primo lotto di 500 mascherine sarà consegnato al provveditore dell'amministrazione penitenziaria della Campania, Antonio Fullone, perché vengano esaminate e ottengano i pareri necessari a procedere. Se tutto andrà bene, la produzione interna servirà a rifornire innanzitutto il personale interno al carcere ma non solo, data la situazione di penuria generalizzata la distribuzione potrebbe aprirsi anche all'esterno.

IL COLLAUDO

La conferma arriva dal direttore della casa circondariale Gianfranco Marcello (nella foto): «In questo fine settimana mi sono sentito con il provveditore Fullone che mi ha sottolineato l'importanza del progetto a cui noi come altri istituti penitenziari del Paese abbiamo deciso subito di aderire pensando da un lato a sopperire alle nostra carenza di mascherine e dall'altro a sfruttate le competenze di alcune detenute. Una volta che la produzione sarà avviata a regime le mascherine potranno essere donate alle case circondariali del nord Italia e, perché no, anche alla protezione civile locale». Nella sartoria del carcere di Benevento potranno essere prodotte dalle 500 alle 1000 mascherine al giorno. «Il provveditore ci ha ordinato un primo lotto di 500 mascherine che saranno esaminate e controllate , dopodiché potremmo procedere ».

L'ENTUSIASMO

Le detenute hanno appreso con grande entusiasmo questa possibilità resosi conto della loro utilità, ma anche della loro importanza perché sarà prima di tutto il personale a usarle per evitare contagi. Il direttore del carcere in queste ore ha fatto sapere di essere al lavoro per recuperare il materiale necessario ad avviare la produzione; una volta che si avrà a disposizione tutto il necessario si potrà procedere perché i macchinari utili alla produzione sono già in dotazione alla sartoria della casa circondariale di contrada Capodimonte, dove venivano realizzati i pantaloni per i detenuti. «Il provveditore - ribadisce il direttore Marcello - ci farà avere questa verifica sulla compatibilità in tempi molto veloci vista l'emergenza, le prime 500 mascherine le useremo noi all'interno perché il personale al momento è dotato solo di quelle monouso che a ogni turno sono sostituite. Bisognava essere previdenti ed intervenire in qualche modo perché le mascherine che ci sono state fornite dalla Protezione civile si stanno esaurendo, ad oggi non ci sono casi di positività da Covid 19 ma nel caso in cui ci fossero senza protezioni, sarebbe molto complicato gestire tutto».

L'ASSETTO

Ricordiamo che per evitare il rischio contagio, il Governo aveva disposto il blocco ai permessi per i semi liberi ed ai colloqui con i familiari per tutti i detenuti per cui il contagio potrebbe avvenire o attraverso i contatti con il personale oppure dai nuovi ingressi che sono però sottoposti ad una verifica approfondita. I detenuti, infatti, sono visitati da un medico prima di entrare in carcere, sottoposti a un pre-triage, che da oggi si svolgerà all'interno della tenda della protezione civile che creerà un ambiente del tutto esterno a maggior sicurezza per i detenuti e per il personale.

