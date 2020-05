Mangiare a tavola fuori casa. Una delle tante manifestazioni «normali» della vita quotidiana che il virus ha reso improvvisamente un ricordo. La trasformazione da ordinarietà a miraggio si è consumata in 60 giorni. Sperano di non dover attendere ancora a lungo le centinaia di operatori del comparto ristorazione che chiedono con crescente impazienza di ripartire. Un passo importante è stato mosso ieri a Napoli dove una delegazione di esercenti di tutta la Campania è stata ricevuta al Centro direzionale dal governatore De Luca. Sul tavolo il «Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nella ristorazione», articolato documento che riassume in 29 pagine il «come ripartire» in attesa che il «quando» venga stabilito dai decisori regionali. Farina del sacco della task force «Brother in food» guidata da una star della cucina come Gennaro Esposito. Tra i componenti del team, unico sannita lo chef stellato Giuseppe Iannotti: «Il documento è il risultato dei suggerimenti di oltre mille operatori del settore ma non è un protocollo immediatamente attuativo - spiega il patron del Krèsios di Telese Terme - Si è dovuto fare sintesi tra le istanze, inevitabilmente differenti, delle diverse tipologie. È il tentativo di partecipare al processo decisionale senza limitarsi a subire le disposizioni degli enti».

Lavoro che però non ha riscosso consensi unanimi tra gli esercenti. La lettura del testo consegnato all'Unità di crisi regionale presta il fianco alle rimostranze di quanti vedono nel documento ingessature paralizzanti al punto tale da rendere persino poco conveniente la riapertura accelerata. Punto cruciale dei malumori il limite dei due metri di distanza tra tavoli all'interno dei locali: «Non si tratta di un criterio inventato dalla task force ma di una precisa indicazione resa dalla Oms - rileva Iannotti - I due metri vanno rispettati tra i diversi tavoli ma non tra commensali. Inoltre le distanze di sicurezza vengono meno qualora i gruppi di ospiti siano separati da pannelli. Capisco le perplessità delle attività con pochi posti a sedere ma, ripeto, le linee guida dell'Oms non sono un dettaglio trascurabile». Sui tempi di riapertura lo chef telesino la vede così: «La fretta non è mai buona consigliera. L'obiettivo non è ripartire subito ma ripartire davvero». Perplessità confermate da Mario Carfora, leader cittadino del collettivo «Emergenza ristoratori» che ha preso parte al summit: «Il lavoro della task force è apprezzabile sul piano dell'impegno ma non può essere considerato esaustivo. Ci sono molti aspetti da modificare perché così com'è è inapplicabile al variegato mondo della ristorazione a causa degli eccessivi adempimenti a carico degli operatori». I tempi però stringono e la riapertura totale si fa un'esigenza pressante: «Le consegne a domicilio e l'asporto hanno rappresentato solo una prima risposta, ma non bastano - rileva Carfora - Dopo i primi giorni di boom in città i numeri sono già in calo». Rilievi dei quali la Regione terrà conto.

IL WEDDING

Attenzione estesa alla filiera del wedding, in grave crisi come denunciato ieri dal console campano di Assocastelli Stefano Sgueglia: «Anche nel settore degli eventi come i matrimoni - spiega la Regione - l'Unità di Crisi lavorerà a uno specifico disciplinare». Un comparto che muove numeri notevoli pure nel Sannio e in città con mille cerimonie l'anno. «Siamo consapevoli delle difficoltà e ci adopereremo per quanto possibile affinché possano tornare a operare al più presto», dice l'assessore alle Attività produttive Oberdan Picucci. Quanto al turismo, altro comparto in ginocchio, il delegato municipale annuncia: «I grandi eventi come Città Spettacolo e Bct dovranno slittare ma proveremo a organizzare manifestazioni popolari che consentano partecipazione pur evitando assembramenti». Un'idea per il rilancio arriva dalla consigliera comunale di Fi Mila Lombardi: «Concedere suolo pubblico anche alle attività che attualmente non hanno suolo in concessione. Potrebbe essere una giusta risposta per garantire un buon livello di sicurezza nelle aree commerciali della città e mitigare l'inevitabile riduzione dei volumi di affari. Per bar, pizzerie e ristoranti proporrò in commissione di concedere gratuitamente spazi per recuperare posti a sedere. Penso anche ai piccoli commercianti che non hanno la possibilità di avere locali di grandi dimensioni con concessione gratuita di suolo pubblico per spazi espositivi».

