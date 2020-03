Mercato degli ambulanti di Santa Colomba regolarmente aperto ieri, ma deserto. Non c'è stato bisogno di usare «cautele» per evitare assembramenti perché i clienti erano davvero pochissimi. E nonostante le rassicurazioni del capo dei vigili, Bosco («Abbiamo ritenuto - spiega - di poter confermare il mercato perché non avrebbe comportato rischi sulla salute pubblica»), si è registrato il record negativo di presenze in assoluto da quando è stato istituito. Un flop incredibile tra la delusione dei commercianti che, tra l'altro, già a metà mattinata hanno deciso di smontare le bancarelle. Psicosi e paura per il coronavirus hanno tenuto lontano dal piazzale tutti. «È venuta pochissima gente, si contava quasi sul palmo di una mano e non esagero affatto. La gente non esce, ma soprattutto non vuole spendere, è preoccupata per chissà quale catastrofe in arrivo e naturalmente i primi a pagare siamo noi commercianti. Chiaramente guardando la televisione e sentendo di allarmi a destra e manca, giocoforza, si è condizionati». Queste le parole di Alfredo Norice, uno dei portavoce degli ambulanti sanniti. «Le preoccupazioni maggiori - dice Mario Izzo - non riguardano tanto questo mercato che è andato malissimo, ma il futuro. Premesso che da circa un mese nonostante i saldi, in concomitanza con la notizia di questo virus non stiamo coprendo nemmeno le spese per pagare le tasse comunali, ci chiediamo quando finirà tutto questo. Io credo che ci sia bisogno di una legge che vada a salvaguardarci altrimenti scompariranno tantissimi commercianti ambulanti a causa di spese e tassazioni insopportabili. I problemi non riguardano solo Lombardia e Veneto, ma anche noi che già eravamo alle prese con una interminabile crisi».

Un blocco totale delle vendite, dunque, che trova conferma anche nelle dichiarazioni dei titolari di esercizi fissi al corso Garibaldi e in altre zone del capoluogo sannita. Emblematiche le parole di Antonio Soreca, titolare di una bancarella di abbigliamento casual: «Non ho vergogna a dire che non ho emesso nemmeno uno scontrino ed è la prima volta che mi capita. Anche quando c'era la neve qualcosa avevo incassato. Non abbiamo venduto niente, ma soprattutto non si è fermato nessuno neanche per curiosare. Del resto il mercato era deserto, potevamo anche farci una partita a calcio tra di noi. Di questo passo non so come faremo. Sabato prossimo credo che resteremo anche noi a casa, almeno risparmio benzina e pedaggio autostradale».

Polemiche le dichiarazioni di Raffaele Mercurio che, con la sua bancarella di scarpe e borse, è presente anche nei mercati di Caserta ed Avellino, oltre che il sabato nel Sannio. «A Benevento abbiamo vissuto la stessa situazione registrata in questa settimana negli altri mercati della Campania. È una situazione generalizzata anche se c'è un paradosso. La gente deve capire che è più sicuro venire da noi ai mercati che stiamo all'aperto che in posti chiusi come i centri commerciali, ma attenzione la mia è solo una constatazione e non ce l'ho con nessuno. Speriamo tanto che passi tutto al più presto».

La crisi sembra coinvolgere tutti i settori merceologici, infatti al mercato ci sono anche alcune bancarelle che vendono articoli alimentari non primari ed anche loro registrano conti da «profondo rosso». «La gente pensa ad acquistare pane, acqua, pasta, farina e zucchero, come se dovesse succedere chissà cosa e poi per il resto siamo bloccati, questa crisi purtroppo nel nostro Sannio creerà altri disoccupati». Annullati, intanto, anche i mercati di Morcone, Apice, San Bartolomeo in Galdo e San Marco dei Cavoti (per oggi) e quello di Montesarchio (domani).

