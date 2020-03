Al «Rummo» in 126 si trovano in regime di osservazione in attesa, dal «Cotugno» di Napoli, del risultato dei tamponi a cui sono stati sottoposti medici e operatori sanitari di alcuni reparti. Causa dell'adozione delle misure drastiche è il contatto lungo il percorso seguito da un paziente, arrivato dall'Irpinia, e risultato positivo al Covid-19 e attualmente intubato nel reparto di Neurorianimazione dell'azienda ospedaliera. Arrivato in ospedale con una polmonite interstiziale alcuni giorni fa, l'uomo era stato ricoverato in Medicina generale e in Pneumologia e sarebbe transitato anche in Radiologia, in quanto, nell'immediato non si era pensato che fosse un paziente con il virus. Nella giornata di ieri, tutti i degenti del reparto di Medicina generale sono stati in parte dimessi e in parte spostati in altri reparti per procedere alla sanificazione degli ambienti dell'intera unità operativa. Tuttavia, le condizioni degli operatori sanitari non destano preoccupazione e quindi l'allarme potrebbe rientrare non appena si avrà il responso dei tamponi. Sul provvedimento, di cui si è appreso da alcune voci interne, non è stato possibile interpellare il digì Mario Ferrante. Nelle ultime ore, non sono stati registrati nuovi casi di Covid-19 nel Sannio. In base al bollettino diramato dall'unità di crisi regionale, nessuno dei 5 casi risultati positivi al tampone in Campania, riguarda il Sannio. Il 27enne esercente di Morcone ricoverato al «Rummo» nella notte tra sabato e domenica è risultato negativo al primo tampone faringeo eseguito ieri mattina al Cotugno. L'iter prevede l'esecuzione di un secondo tampone faringeo e il successivo test su campione ematico allo Spallanzani. Restano invece stazionarie le condizioni dei tre pazienti positivi, attualmente in degenza presso l'azienda ospedaliera. Intanto, ieri è morto il nonno del militare 22enne di Guardia Sanframondi ma non sono emersi elementi che facciano pensare all'ipotesi di un contagio, che sarebbe già stata esclusa, e alla possibilità di eseguire un'autopsia sulla salma. È invece in autoisolamento la ragazza di Ponte tornata dalla Lombardia, la cui presenza nel Sannio è stata comunicata all'Asl.

La Regione ha disposto la proroga automatica per tre mesi dell'esenzione ticket per gli aventi diritto. Soluzione ottimale, se si pensa alle file interminabili degli ultimi anni agli sportelli del distretto sanitario di via 24 Maggio. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e delle ordinanze regionali, l'ospedale Fatebenefratelli limita l'ingresso ai visitatori nelle aree di degenza, dalle 16 alle 17 del pomeriggio, riducendo drasticamente i tempi di permanenza in ospedale da parte dei parenti dei degenti. Il sindacato Fp Cgil rimarca la mancata assegnazione di personale infermieristico da formare e assegnare al triage allestito per l'emergenza Covid19 e chiede un tavolo di confronto con le istituzioni e l'azienda.

LA POLITICA

Intanto, Giovanni Carpinone, responsabile del dipartimento «Industria e artigianato», del coordinamento provinciale Fi, propone agli organi preposti, la trasformazione del Sant'Alfonso Maria dei Liguori in un polo d'accoglienza per le malattie infettive. «Dobbiamo pensare di essere nel mese di agosto, abituarci a una città deserta, e a un'inversione di marcia, con un'estate da vivere appieno in città, ma ora dobbiamo stare a casa». È l'appello del sindaco Clemente Mastella, che ha invitato, prima dell'annuncio di Conte in serata, tutti coloro che provengono dalle città del nord a comunicare la loro presenza sul territorio sannita. «Chi non lo farà dice sarà perseguito secondo legge. Nel Sud siamo a un bivio: possiamo salvarci o precipitare nel baratro. A partire da domani sarà avviato un programma di lavaggio straordinario delle strade cittadine, con un prodotto igienizzante. Programma attivato insieme all'amministratore unico dell'Asia, che interesserà l'intera città e che sarà articolato nell'arco di due settimane». Inoltre, il sindaco e l'assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone, hanno disposto la proroga dei pass per i disabili, prossimi alla scadenza, fino al 30 aprile. Provvedimento adottato come misura precauzionale per il contrasto al Covid-19 mirato a evitare che le persone con disabilità si rechino presso gli uffici del settore mobilità, di piazzale Iannelli. Il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco, infine, riferisce che allo stato attuale sono in tutto 15 le persone di Benevento, provenienti dal Nord che hanno denunciato la loro presenza a Benevento: 8 domenica e 7 ieri.

