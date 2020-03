Non ce l'ha fatta il 90enne di Guardia Sanframondi ricoverato da domenica nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale «Rummo», dove è poi risultato positivo al Covid-19. Con la morte dell'anziano di Guardia, che si aggiunge al decesso della scorsa settimana, del caposala 56enne della centrale operativa del 118 di Benevento, residente a Solopaca, avvenuto il 19 marzo, sale a due il numero delle vittime del virus nel Sannio. Tre invece sono i decessi avvenuti presso l'azienda ospedaliera, perché nei giorni scorsi, la stessa sorte è toccata al professore universitario proveniente da Ariano Irpino, in degenza nel nosocomio cittadino. La notizia della morte del 90enne si è subito diffusa ieri nel centro noto per essere stata la capitale europea del vino. Entrambi i pazienti sanniti deceduti appartenevano a categorie a rischio, l'uno per fascia d'età, l'altro perché aveva subito un trapianto di organo in passato.

Ma ieri sono risultati positivi ai tamponi altri due sanniti: un uomo di San Salvatore Telesino e l'altro del capoluogo. Salgono, quindi, a 14 i casi di pazienti positivi ricoverati al «Rummo», undici dei quali sanniti. Dati che si incrociano con quelli comunicati dal report dell'Asl di Benevento, del tutto sovrapponibile a quelli dei giorni scorsi. Il Sannio, però, continua a mantenere la posizione di «zona bianca», per il numero dei contagiati da Coronavirus, nonostante i ricoveri in ospedale siano in continuo aumento, così come i casi sospetti.

I SOCCORSI

Nella giornata di mercoledì gli operatori del 118 hanno trasportato in ospedale un paziente di Pietrelcina per sospetto Covid, con gravi difficoltà respiratorie, attualmente intubato, mentre ieri sempre il personale medico del 118 è intervenuto per il trasporto di una persona di colore con sintomatologia sospetta. I ricoveri riportati rappresentano solo la punta dell'iceberg della reale situazione, in quanto gli accessi in ospedale sono molti di più di quelli che si riescono a intercettare e censire. Tuttavia, non è scontato che tutti i ricoveri per sospetto Covid-19 si trasformino in casi di persone contagiate. È accaduto, infatti, per i tre anziani di Colle Sanniti trasferiti al «Rummo» nei giorni scorsi, per i quali i tamponi faringei, come annunciato ieri pomerigigo su Facebook dal sindaco Michele Iapozzuto, sono risultati negativi.

I RISULTATI

Sta capitando con molta frequenza che in ospedale giungano pazienti con difficoltà respiratorie, spesso riconducibili a una polmonite unilaterale, complicanza non rara della normale influenza stagionale. Sono risultati negativi anche i tamponi del personale sanitario e amministrativo dell' Sant'Alfonso Maria dei Liguori, di Sant'Agata de' Goti, richiesti dal sindaco Giovannina Piccoli nella giornata di lunedì. Intanto, il sindaco di Cusano Mutri Giuseppe Maria Maturo ha istituito un conto corrente intestato al Comune, per chi volesse effettuare una donazione per l'emergenza Covid. I fondi raccolti, saranno utilizzati per l'acquisto di test rapidi da effettuare, tenendo presente le priorità dettate dalla presenza di sintomatologia e dalla condizione di contatto con i pazienti positivi.

IL SINDACATO

I dati dunque sono confortanti e sono confermati dalla segreteria provinciale del sindacato Silc: «Stiamo monitorando - è scritto in una nota - costantemente tutta la situazione, soprattutto sotto il profilo sanitario, chiedendo certezze sulle forniture dei dispositivi di protezione adeguati alle attività lavorative svolte e soprattutto a chi è deputato a dare certezze su questa emergenza. Le notizie che ci giungono sono confortanti, se si pensa al numero di contagi che, nella nostra provincia, è il più basso della Campania e dell'intero territorio nazionale. La nostra solidarietà va a tutto il personale sanitario che si sta impegnando in questa lotta impari, ma in special modo all'equipe di Neurorianimazione del «Rummo», coordinata da Pompilio De Cillis, a quella di Malattie infettive, coordinata da Angelo Salome Megna, di Medicina interna, coordinata da Francesco Marchese, e di Pneumologia, diretta da Mario De Donno, fino alla dottoressa Troise, coordinatrice del personale di comparto, impegnato nella battaglia contro il Coronavirus».

LE PROTEZIONI

Ieri il «Rummo», in seguito alla richiesta urgentissima del direttore dell'unità complessa di Farmacia, ha predisposto l'acquisto di 1000 mascherine Ffp3, in uso al personale più esposto al contagio, perché in servizio presso i reparti più a rischio. Il provvedimento si è reso necessario per garantire la sicurezza agli operatori, vista l'oggettiva difficoltà a reperire i necessari dpi (i dispositivi individuali di protezione». È stato inoltre predisposto l'acquisto di mille mascherine Ffp2 e di 10.000 mascherine chirurgiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA