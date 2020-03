«Allo stato attuale abbiamo otto persone in osservazione, oltre ai tre pazienti risultati positivi al tampone. Domani (oggi, ndr) saranno analizzati 100 tamponi inviati al Cotugno, relativi ai dipendenti che in qualche modo sono venuti in contatto con il paziente irpino». Così il direttore generale dell'azienda ospedaliera «San Pio» Mario Ferrante nel fare il punto sulla situazione al «Rummo». «Ho dovuto chiedere ai direttori delle strutture complesse in cui il paziente è transitato dice di fare un censimento effettivo dei dipendenti che avevano avuto contatti con l'uomo e provvedere alla sanificazione dei reparti per garantire la massima tutela al personale e ai pazienti». Il provvedimento, adottato dalla direzione generale, per garantire la sicurezza del personale sanitario dei reparti di Medicina interna, di Pneumologia e di Radiologia, in una prima fase era stato considerato eccessivo dagli organi regionali, che hanno richiesto una maggiore attenzione nel criterio di scelta del personale da analizzare, in pratica mettendo in frigo i 126 tamponi effettuati domenica (e inviati il giorno dopo) e chiedendo di ridurne il numero almeno nella prima fase. E così ne sono stati fatti altri in numero esiguo per poter avere una risposta immediata, in attesa dei risultati dei primi.

In realtà, il tampone avrebbe dovuto essere eseguito solo per i medici, gli infermieri, i tecnici e gli ausiliari che erano stati a stretto contatto con il paziente di Ariano Irpino, per il quale non era stata fatta la diagnosi di Covid-19 nell'immediato. In una fase successiva, e in caso di effettiva necessità, in presenza di sintomi della malattia, si sarebbe dovuto procedere a effettuare altri tamponi. A oggi, medici e infermieri dei reparti in cui il paziente è transitato nei giorni scorsi, che comunque hanno sempre fatto uso di mascherine, stanno bene e continuano a prestare servizio in ospedale.

Intanto, le segreterie regionali delle sigle sindacali Anaao Assomed, Aaroi Emac, Cimo, Cgil Fp Spta, Fvm, Fassid, Fedirets, Fesmed, Aupi, Sinafo, Snr, Sidirss e Cgil Fp, Cisl, Uil Fp e Ugl Medici, in una nota, inviata alla direzione generale e alla direzione sanitaria del Rummo, al prefetto Francesco Antonio Cappetta e alla Protezione civile della Regione Campania, chiedono conto dei tamponi predisposti per i 126 dipendenti dell'azienda ospedaliera. «Sembrerebbe scrivono che a oggi i tamponi non siano ancora stati inviati al Cotugno e che, pertanto, il personale coinvolto non è a conoscenza di un eventuale contagio, anzi continua regolarmente a prestare servizio, ma in assenza di un riscontro potrebbe diventare inconsapevole portatore del contagio all'esterno. Quindi, chiediamo un intervento urgente per verificare se quanto segnalato corrisponde a verità».

I RICOVERATI

Rimangono invariate le condizioni dei tre pazienti (la 26enne di San Salvatore Telesino, l'uomo e la donna irpini) ricoverati al «Rummo» per Covid19, mentre migliorano le condizioni del 27enne di Morcone, arrivato in ospedale nella notte tra sabato e domenica, che dovrà fare il secondo tampone e attendere i risultati della prova successiva effettuata su campione ematico allo Spallanzani di Roma. Da verificare poi le condizioni di un giovane arrivato ieri con sintomi da Covid-19. È risultato, poi, positivo al tampone faringeo un medico sannita che presta servizio presso un ospedale napoletano, dove è attualmente ricoverato,

I PRESIDI

In queste ore, in ospedale stanno arrivando ulteriori approvvigionamenti di mascherine, reperite da varie ditte del sud Italia, mentre venerdì arriverà in azienda il fungo robot a raggi ultravioletti, noleggiato per 4 mesi, che servirà a effettuare una sanificazione capillare, rapida e quotidiana di tutti gli ambienti. Intanto, arriva la richiesta dal centro trasfusionale del Rummo, di effettuare donazioni di sangue, perché, a causa della paura di un possibile contagio da coronavirus, le donazioni hanno avuto una battuta d'arresto. Per donare in sicurezza sono stati attivati due numeri telefonici (0824/57328 e 0824/57255), per prenotare la donazione, evitando affollamenti.

LA PROVINCIA

Si rafforzano i presidi igienico-sanitari negli ambienti della Provincia di Benevento, per la limitazione del contagio da Covid19, dove, oltre ai dispenser igienizzanti per le mani, sono stati acquistati termometri digitali, messi a disposizione degli uffici. Nella norma i valori del presidente Antonio Di Maria e dei suoi collaboratori.

