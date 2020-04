Ripartire. Un verbo difficile da coniugare al futuro mentre la quotidianità parla ancora la lingua della paura e del contagio. Ma guardare oltre si deve e l'esigenza di una «fase 2» è più avvertita che mai anche nel Sannio. Se ne è fatto carico il prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta attraverso la videoconferenza indetta ieri con i rappresentanti delle associazioni di rappresentanza del mondo socio-produttivo. In collegamento dalle 12,30 pure i massimi vertici provinciali delle forze dell'ordine, a testimonianza di un rischio che Palazzo del Governo mette in cima alla lista delle priorità: «Dobbiamo fare attenzione al rischio usura - dice con chiarezza Cappetta - La condizione di difficoltà che attraversiamo potrebbe favorire l'espansione di interessi illeciti e criminali da contrastare con la massima determinazione. Ho sollecitato su questo tema i rappresentanti intervenuti affinché se ne facciano veicolo presso gli associati». Rischio acuito dalle procedure burocratiche sottese alla concessione dei finanziamenti previsti dalle misure governative.



Pressoché unanime il grido d'allarme giunto dalle categorie produttive: le casse sono vuote e l'iter di accesso al credito è troppo lungo e tortuoso. «Preoccupazioni che ho recepito e che rappresenterò al Governo già nelle prossime ore - assicura Cappetta - in vista di un nuovo confronto con gli stakeholders locali che convocheremo per la prossima settimana». Il tema della «bancabilità» è stato posto con forza da Confindustria: «La liquidità è un problema comune alla gran parte delle aziende in questo momento - dice il presidente Filippo Liverini - A otto giorni dal Decreto liquidità e a quindici dal Cura Italia ci sono ancora molte incertezze sulla erogazione. La garanzia assicurata dallo Stato non elimina l'istruttoria preliminare effettuata dalle banche per la verifica delle condizioni. Ma le aziende non possono consentirsi il lusso dell'attesa». E anche l'invocata ripartenza non è priva di incognite: «A oggi non ci sono regole univoche sulle misure di sicurezza che tutte le aziende dovranno adottare alla ripresa. Chi sta già operando ha dato prova di grande cautela e serietà ma ha dovuto farlo in assenza di un protocollo preciso che chiediamo adesso alla Asl in vista della fase 2». Criticità prospettate da Confindustria anche nel webinar promosso ieri dall'Ordine provinciale dei commercialisti con la partecipazione degli istituti di credito: «Purtroppo c'è ancora un grosso divario tra l'immediatezza dei sussidi prefigurata dagli annunci governativi e le condizioni reali di accesso al credito - conferma il presidente Fabrizio Russo - Le banche fanno le loro legittime verifiche ma intanto chi vive sul territorio fa i conti con scadenze e adempimenti solo in parte rinviati. E la lettura dei decreti purtroppo non va nel senso della chiarezza». Un tema prioritario tanto da indurre il prefetto Cappetta a estendere a commercialisti e vertici bancari l'elenco degli invitati alla prossima videoconferenza. «C'è anche il rischio che molti operatori vadano a ingrossare le fila del lavoro nero - avverte il numero uno della Camera di Commercio Antonio Campese - È il caso di quelle categorie che non beneficiano di sussidi in quanto rientranti nei codici Ateco dei servizi essenziali ma comunque private di reali introiti a causa della paralisi del mercato. Cosa fare? Non ho ricette miracolose. La Camera di Commercio ha già deciso lo stanziamento di 3 milioni che utilizzeremo nel modo più opportuno. Ma è evidente che non potranno colmare la marea di necessità fotografate da due numeri: il Sannio sta perdendo 2,5 milioni al giorno e il credito erogato lo scorso anno ha raggiunto i 770 milioni».



I rischi relativi all'economia sommersa sono stati evidenziati in particolare da Donato Scarinzi (Claai) intervenuto per il comparto artigianale insieme ad Antonio Catalano (Cna) e Vincenzo Lombardi (Confartigianato). Pressante l'allarme dal mondo del commercio: «Non possiamo esaurire la discussione sul piano della bancabilità - ha messo in guardia il presidente provinciale di Confcommercio Nicola Romano, precursore del tavolo di crisi - La vera risposta non è fare altri debiti ma dare risposte immediate alle imprese. Come? Eliminando tutti i balzelli fiscali direttamente riconducibili allo Stato e agli enti locali così da consentire agli esercenti di avere fondi da destinare al ciclo commerciale». Per il settore è intervenuto anche Gianluca Alviggi (Confesercenti). Preoccupazioni forti non sono mancate dal comparto edile, interpretate dal leader di Ance Mario Ferraro. Emergenza attenuata per il segmento agricolo che ha mantenuto piena operatività. Amore (Cia), Di Palma (Confagricoltura) e Dell'Oste (Coldiretti) si sono soffermati sulla difficoltà di reperimento di manodopera per alcune filiere. Attenzione puntata sulla sicurezza dei lavoratori negli interventi della segretaria regionale Cisl Doriana Buonavita e del leader provinciale di Cgil Luciano Valle.

