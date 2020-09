È in costante aumento il numero dei casi di Covid-19 nel Sannio con 13 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. I contagiati, dunque, salgono a 109, di cui 103 in regime di isolamento domiciliare e sorveglianza attiva. Quattro nuovi casi riguardano il capoluogo, altri cinque si registrano a Castelpoto, Guardia Sanframondi, Sant'Angelo a Cupolo, San Lorenzello e Paupisi: a loro si aggiungono quattro persone che non hanno la residenza nel Sannio. Sale, così, a 35 il numero dei positivi in città ma di questi solo due sono in regime di ricovero al Rummo, mentre gli altri 33 sono in quarantena domiciliare. Nel centro migranti di Benevento sono state rilevate quattro positività relative agli ospiti della struttura e una riguardante il gestore che ha determinato l'isolamento domiciliare per 61 persone e l'esecuzione dei tamponi a tutti da parte dell'Asl. L'elemento nuovo in questa seconda ondata della pandemia è rappresentato proprio dal fatto che il virus ha cominciato a insinuarsi in comunità come il carcere di Capodimonte e un centro migranti che, nel corso della prima fase, erano rimasti indenni dal contagio. Il trend è caratterizzato dall'alternarsi di fasi in cui si avvicendano giornate di tregua a altre in cui le positività aumentano a dismisura nell'arco di sole 24 ore.

Aumenta a ritmo piuttosto veloce il totale dei comuni coinvolti nella seconda ondata della pandemia: toccata quota 32. Sono proprio i sindaci a focalizzare l'attenzione sull'aumento dei contagi, attraverso il report puntuale di tutti i casi riscontrati. Il Comune di Moiano rende noto che una parente del sindaco Giacomo Buonanno è risultata positiva al Covid, che lo stesso sindaco è stato sottoposto al tampone ed è risultato negativo e che tutte le persone appartenenti al nucleo familiare sono in isolamento domiciliare. Per il comune di Paupisi, invece, come annunciato dal sindaco Antonio Coletta, si tratta del primo caso, relativo a una operatrice sanitaria asintomatica, in isolamento domiciliare con tutto il nucleo familiare. Il contagio ha interessato anche un'infermiera della sede medica di Cautano che ha determinato la chiusura temporanea dell'ambulatorio per la sanificazione e l'esecuzione dei tamponi a tutto il personale in servizio (circa una ventina di persone). Il Comune di Ceppaloni, in collaborazione con l'Unisannio e il consorzio Biotech, coordinato da Pasquale Vito, ha previsto per il 28 settembre la possibilità che la popolazione scolastica effettui, gratuitamente e su base volontaria, il test sierologico per la ricerca degli anticorpi del virus. I test, i cui risultati saranno comunicati nell'arco di pochi minuti, si svolgeranno presso il centro servizi di via Catalani, a Beltiglio, dalle 8.30 alle 11 per la scuola dell'infanzia, dalle 11 alle 13.30 per la primaria e, a seguire, per la scuola secondaria di primo grado fino alle 14.30. «Abbiamo sempre prestato la massima attenzione dice il sindaco Ettore De Blasio - per garantire la sicurezza di ognuno, soprattutto dei nostri alunni allo scopo di promuovere una maggiore consapevolezza sulla salvaguardia della salute. L'obiettivo di questa iniziativa non è diagnostico ma è mirato a inquadrare la diffusione del virus all'interno del territorio e alla divulgazione di notizie chiare. Un'opportunità offerta dall'Università e dal consorzio Biotech che, ne siamo certi, verrà colta dalle famiglie».



Rimane fermo a 13 il numero dei pazienti in regime di ricovero al «Rummo» con sei residenti nel Sannio e sette provenienti da altre province. Tuttavia, cominciano ad aumentare i ricoverati in Pneumologia sub intensiva, dove al momento ci sono sei pazienti e in Terapia intensiva che ospita un solo paziente. C'è anche un guarito dimesso ieri. Dei 90 tamponi processati quotidianamente, cinque hanno dato esito positivo ma solo tre rappresentano nuovi casi, relativi a persone residenti nel Sannio, mentre gli altri due si riferiscono a conferme di positività già accertate. In due giorni, al «Rummo» sono stati rilevati sei nuovi contagi che, tuttavia, non corrispondo ad altrettanti ricoveri in quanto si tratta di pazienti che vengono monitorati prima di essere sottoposti a intervento chirurgico o prima di essere ricoverati in day hospital che, se asintomatici, vengono rimandati a casa.

