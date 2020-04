Domani scatta la rimodulazione dei servizi della polizia municipale alla luce del primo disco verde per alcune attività commerciali e industriali. «Abbiamo rivisto completamente i servizi che stabiliscono la composizione delle pattuglie e gli orari in cui devono prestare servizio - dice Gennaro Santamaria, dirigente comnunale della polizia municipale da lunedì (domani, ndr) e per l'intera settimana, pur in presenza del ritorno in attività di alcune categorie, resta il divieto di transito dei veicoli e dei pedoni che non hanno una valida motivazione per abbandonare le loro case, e perciò sono tenuti a redigere le autodichiarazioni. Le pattuglie saranno presenti in maggior numero in mattinata perché riteniamo che in quella fascia di orario si avranno maggiori presenze. Ma riteniamo che si indispensabile sin da questa settimana, anche in vista della ripresa prevista dal 4 maggio, poter contare su un efficiente servizio di videosorveglianza e pertanto da martedì incontreremo le due ditte che hanno installato le telecamere e che dovranno provvedere a renderle funzionanti, in modo che potremo verificare se si verificano degli assembramenti o altre situazioni di emergenza che richiedono l'intervento dei vigili».



La giornata di ieri ha presentato una città dai due volti. Mattina caratterizzata da una circolazione di veicoli e pedoni legata all'apertura degli esercizi che vendono generi alimentari, pomeriggio e serata con strade deserte. La Guardia di Finanza di Benevento ha verbalizzato una irregolarità all'interno di un bar tabacchi del rione Libertà. Nel locale al momento dell'arrivo dei finanzieri c'erano delle persone sorprese a consumare birra e che quindi utilizzavano l'area dedicata a bar nonostante le norme attuali ne impongano la chiusura o l'inutilizzo. Il verbale elevato, domani, farà scattare la sanzione della chiusura per lesercizio. Inoltre è scattata una multa a un supermercato che oltre ai generi alimentari vendeva anche giocattoli, nonostante il divieto di vendita. Le fiamme gialle della tenenza di Montesarchio ha poi multato una ditta di Airola che produce pedane. Nel corso di un sopralluogo è stato accertato che non si era proceduto alla sanificazione delle aree e all'adozione di altre misure per evitare eventuali contagi tra i dipendenti. Inoltre c'erano due dipendenti in nero. Gli agenti della Squadra Volanti della questura e della Digos, invece, hanno effettuato circa 50 controlli a veicoli e pedoni ed elevato una multa. Consuete verifiche da parte di Polfer, Cri e Asl: controllati cinque viaggiatori che sono giunti alla stazione ferroviaria centrale e che all'accertamento sono risultati senza febbre. La Polizia municipale, invece, ha svolto circa 150 controlli con identificazioni e raccolta dei moduli di autocertificazione ed elevato 4 multe. Assicurato un costante pattugliamento delle vie della città. Inoltre sono state effettuate numerose verifiche perché venisse rispettata l'ordinanza del governatore De Luca, che aveva stabilito la chiusura degli esercizi commerciali nelle ore pomeridiane e serali in occasione della festività del 25 aprile. «È stata una giornata di transizione - dice il comandante della polizia municipale- in vista di lunedì 4 maggio che presenta elementi di novità. Ma sin da questo momento possiamo confermare che i controlli continueranno in modo rigoroso fino al 3 maggio».