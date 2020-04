L'emergenza sanitaria e la passione per le mongolfiere rafforzano il legame tra Fragneto Monforte e la Lituania. Un legame che risale a diversi anni fa quando alcuni equipaggi della Lituania hanno iniziato a partecipare alle diverse edizioni del «Festival internazionale delle mongolfiere» e una scuola d'arte della repubblica baltica ad esporre le opere dei suoi autori. «I residenti di Vareni e la scuola di arte guidata da Dalia Semeskienè-Kleponyté ci hanno scritto spiega la consigliera comunale Tanya Terlizzo poiché sono molto preoccupati per noi e si sono uniti, con grande entusiasmo, per dare il loro contributo morale al nostro paese partecipando allo speciale concorso #Andràtuttobene, indetto dal nostro sindaco Luigi Facchino. Una iniziativa artistica per i bimbi e, infatti, sono arrivate diverse opere tutte pubblicate sulla pagina Facebook dell'amministrazione comunale per costituire tutte insieme, in un grande puzzle, il manifesto della prossima edizione del Festival delle mongolfiere. Ventuno studenti lituani della scuola primaria di arte, tra gli 8 e gli 11 anni, infatti, hanno disegnato i loro dintorni: famiglia, animali domestici e paesaggio familiare».

Le opere dei giovani artisti lituani sono state tutte pubblicate sulla pagina Facebook del Comune. La comunità della «Varìna Jadvyga Ciurlionyte Art School» ha costruito con successo ponti di cooperazione e amicizia con gli amanti dell'arte. Ogni anno, infatti, all'inizio di ottobre, i giovani artisti di questa scuola partecipano attivamente al concorso internazionale di disegno per la mostra «II volo della mongolfiere». Speriamo che l'emergenza termini ha concluso Terlizzo in modo da poter programmare la nuova edizione del festival e continuare ad accogliere i nostri amici lituani». In questo momento così difficile l'attenzione dell'amministrazione comunale e delle associazioni locali è ovviamente rivolta ad affrontare l'emergenza ma si continua anche a lavorare in prospettiva futura per il nuovo «Festival internazionale delle mongolfiere» e per la realizzazione in paese di una scuola di volo in mongolfiera.

IL PROGETTO

«L'idea nasce a seguito dello straordinario successo dello scorso festival ha spiegato Carmine De Camillis, presidente del consiglio comunale - quando si è registrato un record di presenze con oltre 20 mila visitatori, e dalla volontà di far diventare Fragneto punto di riferimento della aerostatica per il Sud Italia. Ci saranno ricadute occupazionali e la gestione tecnica del progetto è affidata all'associazione Wind & Fire di Fragneto, diretta da Raffaele Verdura». E proprio Verdura, veterano pilota di mongolfiere, ritiene che bisogna continuare a lavorare anche in ottica futura per realizzare il sogno, ossia quello di attivare finalmente a Fragneto una scuola di volo. « La scuola ha dichiarato dovrebbe prevedere due corsi di formazione: per i piloti e per l'equipaggio. Coinvolgeremo anche le scuole con dei protocolli d'intesa. Il Sannio insegnerà a volare in mongolfiera e inizialmente ci appoggeremo alla scuola di volo di Reggio Emilia e poi ottenute le autorizzazioni saremo autonomi». Per il sindaco Facchino per raggiungere l'obiettivo è fondamentale fare rete con le altre istituzioni e i Comuni del territorio. «Dobbiamo continuare a sostenere questa speciale iniziativa ha affermato per ridare vitalità al territorio dopo l'emergenza poiché l'evento delle mongolfiere ormai rappresenta una manifestazione di eccellenza del Sannio. Una magia che attira e che stupisce ogni volta, grazie anche all'accoglienza offerta dal paese con il suo maestoso borgo antico. Il nostro, anche se è un piccolo paese, riesce ogni anno ad organizzare una manifestazione importante per il Sannio».

