«Non aumentate il prezzo dei generi alimentari perché su questo sarò terribilmente duro. Se qualcuno lo farà mi impegnerò per farlo chiudere. La solidarietà è anche questa». Lo ha annunciato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nel corso della diretta sulla sua pagina Facebook per fare il punto della situazione per l'emergenza da Coronavirus. E poi: «Sta per arrivare una strana onda d'urto virale. È arrivata nel Lazio e dobbiamo resistere. Dobbiamo respingerla anche da Ariano Irpino».