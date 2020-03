«Vogliamo tornare in campo e dobbiamo assolutamente farlo per salvaguardare il futuro del calcio italiano». Queste le inequivocabili dichiarazioni di Filippo Inzaghi, relative al delicato momento che attraversa il movimento calcistico nazionale. Ospite del format televisivo «CasaSkySport», in collegamento diretto dalla propria abitazione cittadina, il tecnico giallorosso ha evidenziato quanto sia necessario concludere i campionati interrotti dall’emergenza pandemica, dicendosi favorevole a ripartire persino sotto il torrido solleone estivo pur di non veder vanificati gli sforzi profusi nei mesi scorsi e scongiurare il possibile collasso dell’intero sistema. «Quando ci saremo lasciati la crisi alle spalle, la volontà è quella di tornare in campo, e non credo proprio di parlare a titolo personale. Ricominciare a giocare - continua - è la soluzione più logica e corretta, nonché l’unica possibile per evitare ingiustizie, polemiche e conseguenze che potrebbero rivelarsi letali per diverse società. Francamente non concepisco come si possa sostenere il contrario». © RIPRODUZIONE RISERVATA