«Zona protetta» e misure anti-epidemia, c'è la prima sanzione nel Sannio. I carabinieri della Compagnia di Montesarchio nell'ambito dei controlli sull'osservanza dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'ordinanza regionale dell'8 marzo hanno riscontrato che una palestra del centro caudino aveva ignorato l'obbligo di chiusura, tant'è che al suo interno c'erano 6 clienti. La palestra è stata fatta sgomberare e la circostanza è stata segnalata al Comune perché disponga la sospensione dell'attività. Il titolare è stato denunciato per la violazione dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

Va detto che invece in paese sono rimasti chiusi quasi tutti i negozi tranne quelli dei generi alimentari, qualche bar e alcune rivendite di detersivi e casalinghi. Molte le richieste di mascherine e gel igienizzanti. I giornali nelle edicole sono rimasti quasi tutti invenduti: anche chi ogni giorno va ad acquistare il suo «quotidiano» ha preferito restare a casa. Dietro ai banconi i commercianti indossano mascherina e guanti monouso. E dopo una prima sanificazione di tutte le strade domenica mattina, anche ieri da parte della Sogesi è continuata la pulizia delle strade e dei marciapiedi, con mezzi e operatori. La situazione resterà sostanzialmente invariata fino a domani: i commercianti in accordo con il sindaco Franco Damiano hanno infatti deciso di abbassare le saracinesche per 3 giorni. Una decisione assunta nella serata di lunedì dopo un incontro nel chiostro comunale, dunque all'aperto e non nell'aula consiliare anche per rispettare le prescrizioni del Governo. Intanto qualche titolare di negozi a annunciato potrebbe prorogare la chiusura anche dopo giovedì «a garanzia di tutti». A San Leucio il sindaco Nascenzio Iannace in ottemperanza all'ordinanza regionale ha disposto la chiusura dei negozi di barbiere, parrucchiere e centri estetici fino al 3 aprile

LA SOLIDARIETÀ

Intanto molte comunità si attivano per supportare le persone anziane A Pontelandolfo il Comune, insieme all'Associazione protezione civile e al Gruppo comunale volontari, ha attivato i servizi «Insieme è più facile» per la consegna a domicilio di beni alimentari e di prima necessità, acquisto di farmaci e pagamento di bollette. Per accedere al servizio è necessario telefonare al Comune o ai responsabili della protezione civile. A Castelpoto un gruppo di volontari consegnerà a domicilio beni di prima necessità agli anziani e alle persone con patologie a rischio. Inoltre, il sindaco Vito Fusco ha comunicato che sono stati intensificati i controlli sugli spostamenti. A Sant'Agata de' Goti resta convocato in maniera permanente il Centro operativo comunale che ieri, riunitosi alla presenza anche dell'associazione di Protezione civile «Il Cireneo onlus», ha deciso l'avvio per la serata delle operazioni di sanificazione degli spazi pubblici. A Guardia Sanframondi in considerazione delle limitazioni alla vita sociale adottate per evitare il diffondersi del contagio, l'amministrazione comunale in sinergia con numerose associazioni del territorio «ha deciso di potenziare gli interventi di prossimità nei confronti di persone anziane in condizioni di fragilità o isolamento, per tutelarne il benessere sociale e restituire loro una maggiore tranquillità».

LA TREGUA

A San Giorgio del Sannio le consigliere comunali Francesca Maio e Francesca Pedicini fanno sapere che la loro azione stringente di forze di opposizione è momentaneamente sospesa, per la preoccupante emergenza nazionale. L'esponente pentastellata lo ha scritto sui social; mentre la rappresentante del partito della Meloni ha inviato una lettera aperta a sindaco e consiglio comunale: «È il momento di collaborare e studiare le migliori strategie per dare un'unica voce rassicurante ai nostri cittadini».

