Il distanziamento è di centinaia di metri, il «focolaio» però non infetta. È solo un aerosol di note quello che parte dalla Fender elettrica fatta vibrare nel salotto della casa immersa nel verde alla periferia di Limatola. Le dita che scivolano sulle corde svisando i Pink Floyd sono quelle di Giuseppe Marotta, economista e pro-rettore dell'Università del Sannio. Anche così sta immaginando la sua personale exit-strategy. Pause calcolate tra un corso, un esame o una call online. «Anche per evitare dice - che la disponibilità senza limiti di orario possa trasformarsi in una confusa iperattività». Nelle sue vene scorre il rock, anche quando si incammina pacato nelle analisi economiche o quando organizza il pranzo da condividere con la moglie. Oggi ennesima sorpresa al rientro di Filomena, medico di base a Sant'Agata de' Goti. Stavolta spaghetti con il pesto alle cime di rapa. «Una vera passione la cucina. Annotare, prego: cime, aglio, olio, parmigiano, pinoli e un po' di latte; frullare il tutto, saltare in padella e servire. Una squisitezza». Ne sanno qualcosa anche le figlie Claudia, vice direttrice sanitaria alla Neuromed di Pozzilli, e Giusi, consulente finanziaria a Milano. Entrambe «distanziate», per lavoro prima che per il virus, ma sempre pronte ad atterrare su un piatto fantasioso del papà.



Professore Marotta, la cucina. Antica vocazione o manuale di sopravvivenza?

«Rientra nel capitolo delle relazioni, degli incontri, del gusto di condividere. Una questione seria».



Come la musica?

«Sono parte integrante del capitolo emozioni della mia vita. Come per tutti quelli che hanno vissuto la stagione creativa e coinvolgente degli anni 70. Quasi note distintive di un percorso che non si spegne. Ideali accompagnati dalla musica che era capace allora di trasportarli meglio di quanto faccia oggi. Ma dobbiamo essere noi in grado di associarla alle grandi scelte che auspico, e per le quali mi batto, in diversi campi della vita. Intanto con la chitarra ho deciso di fare ancora meglio, sto lavorando anche a soluzioni blues».



E la band dei professori?

«Non la molliamo. Un segnale forte di amicizia, un elemento che caratterizza la diversità convergente delle nostre storie unite nella straordinaria forza della musica. Si prova una volta al mese. Tutti colleghi più giovani però, e quando arriva il momento di Another brick in the wall, silenzio: parla Peppe».



Il virus però ce le sta «suonando di santa ragione». È arrivato il momento di cambiare musica?

«Per restare in metafora posso dire che in ogni tempo la musica ha sempre indicato strade per un cambiamento, specie quella dei grandi visionari, degli apripista».



Vede in giro Beatles in grado di creare nuove «sonorità» in politica economica?

«Credo siamo arrivati al punto di rottura di certi equilibri. Se dovessi indicare un John Lennon di questo tempo direi Papa Francesco, che fa da battistrada contro il profitto e per un nuovo modello di sviluppo planetario. Ma sono convinto che sia maturo il tempo per riflessioni più ampie da parte di tutti. Questi giorni stanno concedendoci lo spazio per considerazioni precise sul futuro. Possiamo crescere, fare passi in avanti, ma dobbiamo abbandonare il fatalismo».



Servirà avere rallentato la corsa?

«Rallentare non vuole dire perdere la tensione sulle priorità ma trovare il giusto equilibrio. Sapremo utilizzare meglio il tempo, prendere meno appuntamenti, fare meno dibattiti, rendere gli incontri produttivi. Sì, questa esperienza ci segnerà e ci potrà far svoltare».



Non possiamo definirla proprio una pausa

«All'ateneo si studia, si danno esami, si vive regolarmente la dimensione di docente e di studente. Ma il tempo che resta a completa nostra disposizione, in assenza di relazioni compulsive, ci ha restituito l'elemento riflessivo, l'opportunità di registrare gli eventi cogliendone gli insegnamenti. Leggo tanti romanzi, stavolta mi sono lasciato prendere da un testo sugli algoritmi e sull'uomo bionico. Uno scenario allarmante che immagina la costruzione artificiale delle emozioni. La tecnologia deve completare l'uomo, non sostituirlo».



La tecnologia è un dato irreversibile. Potremo gestirla invece che subirla?

«Certamente la tecnologia avrà un ruolo sempre più decisivo, specie dopo questo tsunami. Si lavorerà e si studierà di più a distanza, è inevitabile. Ma il nostro compito di docenti sarà quello di mantenere, con la formazione in presenza, relazioni formative e umane che non potranno essere mai sostituite dagli strumenti dell'innovazione. Il desiderio di cambiamento nasce dal dialogo sincero».



In che senso?

«Nel senso che dovremo tutti, in particolare le nuove generazioni, imparare ad agire non per choc emotivi ma con la giusta dose di senso critico, riuscire a scorgere gli interessi che si nascondono dietro a tante scelte. Più coraggio e partecipazione civica in uno scenario di revisione delle teorie economiche e filosofiche del 900. Oggi sull'intero pianeta si abbattono gli effetti (la pandemia) di uno sviluppo predatorio».



Che strano, stiamo recitando l'elogio della lentezza ma la speranza per i nostri territori dipende dalla velocità. Alta velocità. Lei cosa ne pensa?

«È vero. Il Sud, il Sannio, vivono da sempre in focolai di crisi. Quest'ultimo non fa altro che accentuare distanze, al di là delle mascherine. Infrastrutture ferroviarie, banda larga, sono elementi di accelerazione che favoriranno lo sviluppo economico. Ma nel post-virus avremo difficoltà sia per dotazione di strumenti tecnologici che nel proporre i nostri prodotti, perché di qualità e dunque costosi. La scarsità di reddito renderà rigido il sistema».



Che Sannio troveremo nel dopo-crisi?

«Una provincia e un territorio con una probabile accentuazione dei ritardi già accumulati. Ma vi sono traiettorie importanti già individuate e che occorre perseguire con lucidità, che sono i distretti rurali e quelli agroalimentari di qualità. Si tratta di puntare alle risorse paesaggistiche, architettoniche e artigianali in un caso, e a quelle agricole nell'altro».



Di questo parleremo ancora. Se ce la cavassimo intanto con una canzone?

«Per restare sui Pink Floyd, direi Money. Ma al tempo del Coronavirus qualsiasi brano ci aiuta ad allentare la pressione e recuperare l'equilibrio giusto per destinarla alle battaglie per cambiare modello di vita e programmare un futuro di svolte». © RIPRODUZIONE RISERVATA