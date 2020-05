Un metro. Un solo piccolo metro può fare la differenza tra ripartire subito o attendere ancora il ritorno alla normalità. Il dimezzamento delle distanze tra le sedute è il caposaldo delle modifiche al «protocollo Esposito» che i ristoratori sanniti propongono all'Unità di crisi regionale in vista della agognata fase due. La meta del 18 maggio è più lontana di quanto non appaia. A renderla una chimera è il gap incolmabile tra i paletti posti per la riapertura e la economicità della gestione. «Apprezziamo l'impegno del governatore De Luca e dei rappresentanti di categoria chiamati a interpretare le esigenze del mondo della ristorazione - premettono le 200 tavole sannite del collettivo Emergenza ristorazione -. Ma non possiamo non rilevare le importanti criticità contenute nella proposta di protocollo che rendono per un gran numero di aziende antieconomica l'apertura delle attività».

LEGGI ANCHE Il piano ripresa divide gli chef sanniti

Cristallizzata l'area dello scontento, gli imprenditori beneventani sono rapidamente passati dalla protesta alla proposta elaborando un «contro-protocollo» con alcune fondamentali modifiche. Innanzitutto il distanziamento in sala: «Occorre ridurre le distanze tra le sedute da 2 metri a 1 metro - evidenziano i ristoratori sanniti nel documento inviato all'Unità di crisi regionale -. In alternativa riteniamo congrua la raccomandazione dell'Oms di avere un massimo di 4 persone per 10 metri quadrati». Altro nodo cruciale l'individuazione dei commensali: «Si elimini l'obbligo per il cliente di inviare, al momento della prenotazione, l'autocertificazione relativa all'appartenenza allo stesso nucleo familiare, eccessivamente penalizzante». Il lodo degli chef sanniti chiede inoltre che la fornitura di gel igienizzante mani sia prevista «all'ingresso della sala ristorante» e non a ogni tavolo, e che venga cancellato l'obbligo di «utilizzare posate e bicchieri idoneamente protetti o monouso» giudicato «di difficile attuazione e inutile in considerazione delle procedure di prevenzione messe in atto».

Si attendono adesso i riscontri di De Luca che intanto nella serata di venerdì ha dato il via libera ai mercati alimentari all'aperto a partire da lunedì. Una buona notizia per i tanti appassionati del «chilometro zero» e per gli operatori di settore particolarmente numerosi nel Sannio che però rischia di scontrarsi ancora una volta con le rigide direttive anti Covid: «Stiamo lavorando per l'attuazione delle disposizioni propedeutiche alla riapertura ma di sicuro lunedì non saremo pronti dato il brevissimo tempo intercorso» ammette l'assessore alle Attività produttive del Comune di Benevento Oberdan Picucci. Tra i paletti di più difficile attuazione c'è la ridefinizione degli spazi che dovranno tenere conto delle distanze minime tra i banchi e dei corridoi interni. Criticità anche per gli esercenti. Le linee guida allegate all'ordinanza numero 45 di De Luca li obbligano a «dotare i banchi di alimenti, almeno dell'ortofrutta, di barriera tipo plexiglass». Richiesto anche «un punto distribuzione di guanti». «In questi termini non ci sono assolutamente le condizioni per ripartire lunedì» taglia corto il portavoce del comitato ambulanti sanniti Alfredo Norice. Difficoltà che hanno già portato qualche sindaco della provincia ad alzare bandiera bianca come nel caso del primo cittadino di Buonalbergo Michelantonio Panarese che ha varato un'ordinanza per rinviare l'appuntamento.



Partenza solo differita per Coldiretti che attraverso il direttore Gerardo Dell'Orto assicura: Riapriremo giovedì a Benevento con «Campagna amica in piazza Risorgimento e sabato a San Giorgio del Sannio. I suoli saranno sanificati dai Comuni». «Un passo in avanti importante gli fa eco il vicepresidente nazionale Gennaro Masiello che rimette in moto il rapporto virtuoso tra noi e i cittadini. I mercati di Campagna Amica sono da dieci anni una realtà consolidata che ha cambiato la cultura del cibo». Importante anche il fatturato andato perso nei due mesi di stop che l'organizzazione stima per la sola provincia in 200.000 euro.

Un altro segnale positivo al primo settore sta per lanciarlo l'amministrazione regionale con i bandi per i bonus alle imprese che saranno pubblicati in settimana: «Per fronteggiare la crisi - rende noto il vicepresidente della commissione Agricoltura Erasmo Mortaruolo - mettiamo in campo 79 milioni su quattro linee: imprese agricole (45 milioni), comparto florovivaistico (10 milioni), comparto bufalino (19 milioni), pesca e acquacoltura (5 milioni). Potranno accedere anche i beneficiari del Psr». I bonus (importo massimo 2.000 euro) non saranno cumulabili con altri sussidi regionali. Da segnalare infine il flashmob silenzioso indetto per sabato 16 in città (ore 19) dal collettivo «Andrattuttobenevento».

Ultimo aggiornamento: 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA