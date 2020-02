Due giovani residenti a Casalpusterlengo che sono tornati ad Apollosa lo scorso 18 febbraio per problemi familiari si sono autodenunciati alle autorità competenti appena hanno saputo che il loro comune di provenienza era stato inserito nella zona rossa dei comuni della Lombardia interessati da casi di contagio da coronavirus attuando da subito una quarantena volontaria.

È quanto chiarisce una nota ufficiale del comune di Apollosa che, apprezzando il grande senso di responsabilità dei due giovani, aggiunge: «Solo ieri pomeriggio il comune di Apollosa nella persona del sindaco è stato informato della presenza dei due giovani ad Apollosa ed immediatamente si è proceduto a prendere contatti con i soggetti interessati e ad informare la Prefettura e la Questura di Benevento, nonché la Asl e i carabinieri. Allo stato i soggetti interessati stanno seguendo le indicazioni fornite dalla Asl, non presentano alcun tipo di sintomo e godono di ottima salute».

«La Asl - conclude la nota - per questi casi non prevede di effettuare nemmeno il tampone per rilevare la eventuale presenza del virus».

