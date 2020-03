LEGGI ANCHE

Scatto in avanti della sanità sannita nella lotta al Covid-19. Tre respiratori per rianimazione al presidio ospedaliero «Rummo», un altro al «Sant'Alfonso» di Sant'Agata. Grazie a quella che Mastella definisce «moral suasion». Il sindaco ha esercitato la sua «pressione amichevole» nei confronti di istituti di credito (la Bnl presieduta da Luigi Abete, sannita di origine, dalla Banca Pugliese con il digìe del capo area), di Gesesa, Strega, Terme di Telese e Moccia, inducendoli a donare complessivamente 120mila euro per l'acquisto dei ventilatori polmonari, che vanno a sommarsi a quello già destinato all'Azienda San Pio dalla Regione. L'arrivo dei macchinari nei due nosocomi è stato annunciato ieri dal sindaco nel corso della videoconferenza svoltasi con il prefettoe i manager di Asl e Azienda ospedaliera,. Non è tutto: qualora fossero riattivati gli ospedali di comunità di Cerreto e San Bartolomeo, l'ex Guardasigilli ha anticipato di aver già acquisito la disponibilità di altri imprenditori amici per dotare di ventilatori polmonari ad alta intensità per la terapia intensiva pure queste due strutture.L'altra notizia positiva, comunicata, questa, dal manager Ferrante è che dal pomeriggio di ieri, il «Rummo» si sarebbe dotato dell'analizzatore per tamponi faringei, quindi i test si effettueranno direttamente all'ospedale di Benevento senza doversi appoggiare ad altri laboratori come fatto finora, al «Cotugno» prima e al «Moscati» poi. Ferrante ha annunciato di aver già preso tremila kit che ci consentiranno di rendere il Sannio autonomo. «Ne approfitteremo ha aggiunto il direttore del San Pio - anche per ripetere i tamponi sui 24 casi per i quali non abbiamo ricevuto risposta, al contrario degli altri 102».«Nel nostro presidio sono stati trattati 69 casi di Covid 19, i positivi sono stati 16, un paziente è guarito, un altro purtroppo è deceduto; comunque 11 sono sanniti, uno napoletano e 4 irpini. In quanto ai sanitari contagiati, due sono medici e 5 infermieri, i primi costituiscono lo 0,68 per cento della categoria operante al Rummo, gli altri lo 0,84. Per i posti, abbiamo destinato all'emergenza Covid l'intera palazzina Santa Teresa, abbiamo spostato alcuni reparti in altri padiglioni, pertanto abbiamo 6 posti di rianimazione Covid dedicati, 8 di pneumologia sub-intensiva, altri 21 di malattie infettive e medicina interna per un totale di 35 posti, ma nei prossimi giorni arriveremo a 64 grazie all'acquisto di nuove attrezzature già arrivate: 14 respiratori per attività sub-intensiva, un ventilatore polmonare per adulti, un altro per neonatali, un biocontenitore per pazienti Covid, un sistema robottistico di sanificazione che ottiene l'effetto in soli cinque minuti».Quella appena iniziata si annuncia come la settimana nella quale si toccherà il picco nel Sannio, ha avvertito Mastella. Moderatamente fiducioso il prefetto Cappetta, che ha ringraziato i cittadini per la responsabilità e compostezza dimostrate in questa difficile battaglia («le presenze in strada sono in forte decremento»), nonché le forze dell'ordine impegnate nell'azione di controllo. Il prefetto ha ricordato le ultime direttive emanate dal governo in fatto di mobilità e funzionamento delle attività produttive.Iniziativa a cui ha partecipato anche l'Asl. Il direttore Volpe, dopo aver sottolineato che «al momento non ci sono focolai nel Sannio, si tratta di casi in ordine sparso», ha rimarcato la sinergia attivata con i sindaci e i medici di medicina generale ai quali sono stati subito forniti i necessari dispositivi. «L'Asl, pur tra tante difficoltà, è riuscita a garantire l'assistenza domiciliare integrata e quella specialistica, così come tanto fa in termini di prevenzione. Ringrazio i miei collaboratori, al momento monitoriamo oltre 500 persone nelle loro abitazioni». L'emergenza territoriale costituisce l'altro importante lavoro effettuato dalla Asl. «Le ambulanze viaggiano costantemente, sono più che soddisfatto. In quanto ai dispositivi di protezione in una settimana arriveranno costantemente».E, in ultima analisi, potrebbero essere destinati alle quarantene da Covid. Disponibilità di Volpe ad attivare pure le Unità speciali di continuità assistenziale per assistere direttamente a casa i pazienti Covid positivi che non abbisognano di ricovero. Le Usca saranno utili pure per le fasi dei due tamponi previsti dal protocollo.