LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una filiera da migliaia di addetti fermi da mesi con un futuro nebuloso.Crisi che si tocca con mano anche nel Sannio dove si contano 1.929 aziende del comparto ricettività e altre 1.137 per il segmento tempo libero. Nell'ultimo anno sono stati 197.000 i frequentatori delle strutture operanti in provincia tra arrivi e presenze ai quali vanno aggiunti i 47.000 provenienti dall'estero. Linfa vitale per alberghi, B&B, ristoranti, agriturismo ma anche locali di intrattenimento e quanto gravita nel mondo degli spostamenti, tutti risucchiati nel vortice del lockdown che solo da pochi giorni ha avuto un parziale sblocco. «Ancora oggi il 90 per cento delle attività di settore è fermo - rileva, presidente della sezione Turismo e Tempo libero di Confindustria - La gran parte degli operatori si è vista impedita l'attività per legge e anche i pochi che avrebbero potuto proseguire hanno preferito ritirarsi in attesa degli eventi. La foto è quella del disastro ma non ci siamo mai uniti al coro delle lamentele. Adesso più che mai non ha senso piangersi addosso. Occorre operare concretamente per la ripartenza». Come? «Il bivio che si pone davanti alle imprese del settore è: aprire o chiudere per sempre. Stiamo parlando di un'area produttiva che pur non raggiungendo il 13 per cento del Pil calcolato su base nazionale vale comunque una fetta importante di ricchezza. Dal territorio e dalla città ci giungono i primi incoraggianti segnali di rinascita. Ci auguriamo che trovino seguito e che non vengano strozzati nella culla da messaggi del tipo siamo pronti a richiudere tutto che sentiamo in queste ore».Per De Toma le fondamenta della ricostruzione devono essere un mix tra passato e futuro: «Il Sannio è da sempre un territorio sano e lo ha confermato anche in questa epocale vicenda dalla quale usciremo con dati di contagio tra i più bassi d'Italia. Ma non basta. Gli operatori provinciali devono dare un valore aggiunto ai viaggiatori offrendo strutture sanificate secondo standard innovativi. In questo momento bisogna dare al potenziale visitatore la matematica certezza che si entri in una camera d'albergo nella più totale sicurezza. Alcuni lo stanno facendo e il bando varato ad hoc dalla Camera di Commercio rappresenta una opportunità»: «Quest'anno i numeri tradizionali subiranno un completo rivolgimento. Salirà la quota di visitatori nazionali a scapito degli stranieri. Ma ritengo che i tedeschi non si faranno mancare qualche puntata nel Paese che amano. E qui a Benevento dobbiamo saper intercettare tutte le opportunità che si presentano. Come il prossimo insediamento in città di un'azienda cinese dell'automotive con centinaia di addetti e un potenziale bacino di visite ben più ampio».Numeri rilevanti come quelli macinati dalla filiera del fatidico sì nuziale. Con 987 cerimonie celebrate l'anno, la macchina dei matrimoni nel Sannio scrive cifre con molti zero: «A una media di 50.000 euro per cerimonia, cifra stimata per difetto se consideriamo anche le spese per casa e arredamento, raggiungiamo i 50 milioni di valore assicurato alla provincia di Benevento dal comparto wedding» rimarca, patron del Castello di Limatola. Il telesino, console regionale di Assocastelli, lancia l'allarme a nome dei tantissimi operatori coinvolti: «In Campania si calcola che ogni anno lavorino 30mila persone tra addetti alle location, alla ristorazione, fotografi, fioristi e tutte le altre figure impegnate. Tutti a rischio senza conoscere il loro destino. A Limatola ogni anno si tengono in media 130 ricevimenti ai quali vanno aggiunti quelli svolti nelle dimore storiche presenti in provincia come Apice, Torrecuso, Faicchio, Benevento. In totale si celebrano mille matrimoni, tutti sospesi. E del resto è difficile trovare coppie che vogliano sposarsi in mascherina. Urgono interventi immediati o le conseguenze saranno gravi per l'intera economia locale».Dalla città è la Cidec a far sentire la voce delle molte attività commerciali ancora costrette allo stop: «Plaudiamo alle misure di sostegno varate dalla Camera di Commercio e agli sgravi fiscali annunciati dal Comune ma non bastano - ammonisce il presidente della Confederazione Sannio-Irpinia- Sono ancora numerose le attività costrette al blocco. Chiediamo al sindaco Mastella di perorare la loro causa presso la Regione affinché si valutino tempi differenziati di riapertura. Il Sannio ha numeri bassissimi in termini di contagio. Ripartire con le dovute cautele previste dalla legge è possibile e non più rinviabile per tante famiglie».