In continua ascesa la curva dei guariti di Covid-19 nel Sannio: superata quota 100. Se si considerano i 38 censiti ieri dall'Asl, i 33 e i 31 pazienti dimessi rispettivamente dall'ospedale Rummo e da Villa Margherita, si arriva a un totale di 102 persone uscite dal tunnel della malattia. Continua l'esodo dal centro riabilitativo di contrada Piano Cappelle da cui sono stati mandati a casa altri sei pazienti, in seguito all'esito negativo dato dai due tamponi rinofaringei di controllo.Condizione per la ripresa delle attività riabilitative. Scende di parecchie unità anche il numero dei positivi reso noto dall'Asl: da 131 a 123. Rimane invece cristallizzato sui 20, nonostante i due guariti, quello dei contagiati in degenza al Rummo, così come quello dei decessi fermo a 20. Una cifra che conferma il trend generale della mortalità, riscontrata per il 10% dei casi, perché su 200 ricoverati da febbraio ci sono stati 20 decessi. Degli 88 tamponi esaminati al Rummo uno solo uno ha dato esito positivo, tutti negativi invece gli 11 test rapidi effettuati sempre ieri. Registrato un nuovo caso Morcone, su un anziano asintomatico ma già in quarantena preventiva.Una tendenza, quella del superamento della fase critica, che coinvolge in modo diretto anche Villa Margherita e l'azienda avicola di Paolisi, unici due focolai del Sannio, ormai completamente circoscritti e monitorati. Ieri pomeriggio nel centro caudino sono arrivati i risultati negativi per altre due persone già tracciate e in quarantena. I segnali di superamento dell'emergenza ci sono tutti: i numeri cominciano a calare in un modo che sembra diventare più costante di giorno in giorno.(e postato sul profilo del manager Ferrante), di una donna guarita dal Covid-19 che, dopo un lungo periodo di degenza, lascia il reparto di Medicina interna del «San Pio» tra gli applausi e l'entusiasmo di medici e infermieri, che negli ultimi giorni stanno cominciando a raccogliere i frutti del duro lavoro di due mesi, nel corso dei quali hanno sostenuto turni massacranti senza poter godere appieno neppure dei pochi momenti in cui riuscivano a tornare a casa, con il terrore di rappresentare un pericolo per i familiari.L'azienda ospedaliera punta sul potenziamento delle risorse umane e, usufruendo della procedura d'urgenza legata all'emergenza dell'area Covid, ha proceduto al reclutamento di tre medici in regime di lavoro autonomo. Saranno Assunta Abate per Anestesia e Rianimazione, Enrico Varricchio per l'attività di pronto soccorso e Valeria Amico per Medicina, a prestare servizio nella zona dedicata alla cura del Covid. Allo stesso scopo è stata accolta la richiesta di un dirigente medico in età pensionabile di rimanere in servizio per altri cinque anni, fino al 70esimo anno di età. Per fronteggiare l'emergenza sono stati acquistati 1.000 saturimetri da dito monopaziente in seguito alle richieste urgenti effettuate dai primari di diverse unità operative.Intanto, a Sant'Agata de' Goti sono stati effettuati test rapidi su tutti i membri della polizia municipale, dell'associazione di protezione civile Cireneo e sul gruppo comunale di protezione civile: tutti hanno dato esito negativo. Intanto, il consiglio comunale di Benevento ha donato 350 mascherine Ffp2 all'ospedale Fatebenefratelli, in segno di vicinanza al personale medico, paramedico e a tutti i collaboratori che stanno affrontando l'emergenza con professionalità, impegno e abnegazione. A ricevere la donazione il priore fra Gian Marco Languez, il direttore amministrativo Giovanni Carozza e il direttore sanitario Giovanni Guglielmucci. Singolare e di buon augurio la donazione effettuata dalla Misericordia di Torrecuso che ha regalato 300 bottiglie di falanghina spumantizzata agli operatori sanitari dell'area Covid.