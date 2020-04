LEGGI ANCHE

Il sindacoha effettuato una doppia donazione di mascherine all'ospedale Fatebenefratelli e ai dipendenti della Trotta bus. Cinquecento mascherine sono state consegnate dalla fascia tricolore al priore della struttura ospedaliera, fra Gian Marco Languez, grazie alla collaborazione dell'imprenditore di Montesarchio. Alla cerimonia di consegna, avvenuta nel piazzale d'ingresso del Fatebenefratelli, erano presenti gli assessori comunali Raffaele Romano e Carmen Coppola, il consigliere Patrizia Callaro, la Croce Rossa, la Misericordia e la Protezione civile. «In vista della fase due dice il sindaco bisogna essere cauti, perché il rischio di una ricaduta è alto. Anchedell'Oms ha confermato che la decisione della Lombardia di anticipare la ripresa e la riapertura delle attività è poco saggia e potrebbe creare altre complicazioni. Non dimentichiamo che i nostri disagi sono stati causati anche da persone che hanno frequentato il Nord Italia e quindi è necessario abituarsi a uscire da questa prima fase, usando la massima cautela e pensando al prossimo futuro per non trovarsi impreparati. Dobbiamo pensare a un nuovo modo di riorganizzare il modo di fare scuola a settembre e dobbiamo pensare alla riorganizzazione delle attività di artigiani e commercianti. La Regione a maggio consegnerà due milioni di mascherine». Nessuna flessibilità invece da parte del sindaco per quanto riguarda il cibo da asporto. «Bisogna sacrificarsi ancora conclude perché sarebbe complicato controllare tutti gli esercizi che fanno consegne da asporto». Sempre nella mattinata di ieri Mastella ha donato un centinaio di mascherine alla Trotta bus. Cosimo Pagliuca, segretario generale aggiunto della Uil Trasporti AvellinoBenevento ha ringraziato il sindaco e l'assessore ai trasporti: «Il gesto del sindaco dice è la dimostrazione della sua attenzione per la città e i lavoratori della Trotta, costretti tutti i giorni a fare i conti con i rischi legati alla pandemia».Si respira un'aria diversa, di ottimismo, che coincide con i dati di controllo del contagio forniti dalle strutture sanitarie, nonostante i contagi non siano stati azzerati del tutto nel Sannio. C'è ancora un infermiere contagiato al «Rummo», l'ottavo dall'inizio dell'emergenza e il decimo operatore sanitario, calcolando i due medici guariti. Si tratta di un infermiere residente in un comune sannita, poco distante dalla città, in servizio presso l'area Covid, attualmente in degenza presso l'azienda ospedaliera nonostante le sue condizioni siano buone. L'uomo, quasi asintomatico, fatta esclusione per una tosse persistente, è risultato positivo al tampone di controllo. Contestualmente, è scattata l'attività di sorveglianza dell'Asl, che ha disposto la quarantena per i familiari. È salito da 27 a 28 il numero dei pazienti in degenza al Rummo, tre in più, se si considera che due, tra cui un sannita, sono stati dimessi, perché guariti. Ieri sono stati analizzati 81 tamponi, due dei quali saranno ripetuti perché hanno dato esito incerto, mentre dei sei test rapidi eseguiti solo uno ha dato esito positivo. Tra i nuovi ricoverati rientrano l'infermiere e il diciassettesimo paziente proveniente da Villa Margherita, oltre a una terza persona di cui non si conosce l'identità. Il paziente del Sannio dimesso dall'ospedale è un 55enne di Cusano Mutri, primo caso di Covid-19 nel comune matesino, tornato a casa dopo un lungo periodo di degenza. A comunicarlo, il sindaco. Sono 146 i casi annoverati nel report dell'Asl, che registra an che una nuova positività a Benevento.Il sindaco di Morconeha scritto al governatore De Luca e propone l'istituzione di almeno tre Usca (Unità speciali di continuità assistenziale), con altrettante unità operative mobili, per la raccolta di tamponi diagnostici, e la contestuale apertura di un laboratorio per l'analisi dei tamponi e dei test sierologici, da destinare alle macroaree Benevento sud, centro e nord, per facilitare il controllo del territorio, in vista della fase due.