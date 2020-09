Sindaco Calzone, come ha scoperto di essere positivo al Covid-19?

«Una tegola caduta all'improvviso, quella della scoperta della positività. Tutto è accaduto per puro caso senza che ce ne rendessimo conto. Mia figlia, dopo aver trascorso una giornata in piscina, ha accusato dolore all'orecchio e alla gola, sintomi ai quali non abbiamo dato alcun peso, attribuendoli all'umidità. Poi, domenica ha avuto un banalissimo mal di pancia e un calo di pressione che ci hanno spinto a recarci al pronto soccorso dell'ospedale Rummo, solo per una sorta di preoccupazione comune a tutti i genitori. Ma non immaginavamo potesse trattarsi di Covid».

Quindi, cosa è accaduto?

«In ospedale hanno ci fatto il test sierologico e il tampone rapido che ha dato esito positivo solo per mia figlia. Ora siamo in attesa dei risultati dei tamponi effettuati al resto della famiglia, vale a dire, a mia moglie e al fidanzato di mia figlia. Attualmente, stiamo bene. Io sono completamente asintomatico mentre mia figlia ha avuto qualche linea di febbre per cui le è stata prescritta un po' di profilassi ma nulla di eccezionale».

Si è fatto un'idea sulla fonte del contagio?

«Non lo so perché da parte nostra c'è stata massima attenzione. Mia figlia, che ha 32 anni, e il fidanzato sono tornati da Roma, dove vivono e lavorano, per le ferie di agosto e hanno scelto di non andare in vacanza proprio per evitare di avere contatti con persone provenienti da altre realtà».

Cosa pensa abbia inciso in modo decisivo sui casi registrati nella sua famiglia?

«Quest'anno, a Reino sono arrivate persone provenienti da diverse località italiane ed europee, in visita alle famiglie di origine, forse anche per effetto del lungo periodo di lockdown e dello scampato pericolo. I ragazzi si sono incontrati nei bar, nei luoghi di ritrovo, sono stati insieme, hanno condiviso picnic all'aperto e, quindi, è altamente probabile che questa sia stata una fonte di contagio. Ho questa convinzione perché molte persone positive sono asintomatiche come me. Dall'inizio della pandemia ho fatto i test tre volte, tutti con esito negativo. Da questo, deduco che in circolazione ci siano molti più asintomatici di quanto si possa pensare».

È preoccupato per le conseguenze che potrebbero avere queste positività sui partecipanti alla cerimonia di inaugurazione del castello medievale di sabato scorso?

«Non più di tanto perché non abbiamo sottovalutato nessun aspetto e abbiamo osservato tutte le regole anti-Covid. Inoltre, ho dato immediatamente la notizia dell'accaduto e ci siamo subito isolati. Certo, l'apprensione ci sarà fino a quando non saremo certi dello scampato pericolo anche perché all'inaugurazione c'erano esponenti politici e autorità dell'intera provincia. Incrociamo le dita e speriamo che non si generi un focolaio a Reino».

Quali misure precauzionali sono state assunte nell'immediato?

«Ho ordinato subito che si procedesse alle operazioni di sanificazione in paese e nel mio studio di commercialista mentre il servizio epidemiologico dell'Asl procederà all'attività di screening a tappeto nei prossimi giorni».

Cosa le ha insegnato questa esperienza?

«Che ci troviamo di fronte a un problema più grande di noi, con cui dobbiamo imparare a convivere, aspettandoci di tutto perché ancora non si hanno certezze scientifiche sul comportamento del virus. Certo non possiamo blindarci e porre fine a tutte le attività lavorative e, quindi, dobbiamo cercare di preservarci non abbassando mai la guardia».



