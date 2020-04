«Totale incertezza». Tanto per descrivere la situazione delle Terme di Telese alla prova delle misure dettate dal lockdown, attualmente prolungato fino al 4 maggio. La riapertura dei reparti di cura era stata inizialmente prevista per il 2 marzo, rimandata poi di 7 e successivamente di 15 giorni seguendo, nei fatti, l'evoluzione dell'emergenza sanitaria. Scenario che ha coinvolto anche il Grand Hotel e che vede l'operatività del solo imbottigliamento e di parte degli uffici di piazza Minieri.

«Al momento non è chiaro quello che potrà accadere - dice Elda Vecchi della Minieri Spa, azienda che da oltre un secolo detiene la gestione degli stabilimenti telesini -. Si tratta ovviamente di una condizione che accomuna tutti gli operatori economici, indistintamente, in considerazione di quella che potrà essere la cosiddetta fase 2. Per quanto riguarda il termalismo ci sarà da capire quali potranno essere i protocolli da applicare in considerazione della specificità delle diverse terapie: aerosol, fanghi, inalazioni, insufflazioni, idromassaggi, massaggi, bagni caldi, irrigazioni vaginali, cura idorpinica. Per alcune di queste è evidente che sarà facile riuscire a immaginare delle misure di distanziamento, per la natura stessa delle terapie, per altre ci sarà da attendere le disposizioni delle autorità sanitarie».

A suo avviso, c'è un aspetto che va considerato, «ovvero la tipologia di utenti che generalmente usufruisce dei servizi, categorie che oggi vengono considerate più fragili e a rischio in virtù dell'età o della propria storia clinica. Il settore in Italia non vive un buon momento, parlo di altre realtà importanti, e sarà giusto dedicare molto più di qualche semplice riflessione sui risvolti che potranno delinearsi». L'efficacia delle acque sulfuree telesine è particolarmente indicata per la cura e la prevenzione di particolari patologie dermatologiche, reumatologiche ma sopratutto pneumologiche o comunque riconducibili all'apparato respiratorio. Al vaglio della comunità scientifica uno studio avviato già da qualche mese dall'Institute of human virology dell'università di Baltimora, guidato da Robert Chalres Gallo, scienziato di fama internazionale che nel 1984 identificò il virus dell'Aids. Si proverà a verificare la stabilità dell'H2s, gli eventuali effetti secondari e naturalmente i dati registrati sui pazienti seguiti sia a livello clinico che termale affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco). Ma l'argomento che ha cominciato inevitabilmente ad alimentare il dibattito pubblico è anche l'apertura delle 2 piscine di acqua sorgiva, «Pera» e «Goccioloni». Il mare dei telesini, il porto sicuro nel quale immergersi per cercare sollievo dalla calura estiva, un luogo di cura ma soprattutto di incontro e socialità che si trasforma nella piazza più grande e affollata della cittadina termale per un lungo periodo dell'anno, ogni giorno e tutti i giorni da giugno a settembre. Storia di terme e termalismo, in altre parole la storia di Telese e della sua lunga tradizione termale, tra le più antiche e prestigiose d'Italia. Un legame forte, che è insito nella cultura e nel modo di vivere dei telesini stessi. «È la questione per la quale riceviamo le maggiori richieste - conclude Elda Vecchi -. Di recente, già dal 2019, in realtà avevamo provveduto all'installazione dei tornelli in modo da controllare gli ingressi mentre alla Pera quest'anno avremmo previsto dei lavori di prolungamento della spiaggia. Elementi che ci consegnano un cauto ottimismo ma ci atterremo alle disposizioni che ci verranno consegnate».

